新冠肺炎｜麗新高級餐廳疫下外賣救市　劉鎮漢每晚難眠冀保住員工

新型冠狀病毒疫情持續，本港最新累計確診個案超過800宗。港府先後推出一連串禁止社交接觸的方法，以及要求食肆等入座人數要減少一半，餐桌之間須有1.5米距離等，不論是平民食肆，抑或高級餐廳，均表示生意難做。 經營多間高級餐廳的麗新集團，唐人館及集團九間餐廳品牌，因疫情發展下，推出外賣套餐，更將與外賣平台foodpanda合作。集團執行副總裁劉鎮漢希望外賣生意可以救亡之餘，亦令客人在家亦可以「食好啲」「為救生意之餘，又希望客人留家食外賣，都可以食好啲！」 集團早已一個多月前先行一步，為客人量體溫、要求員工戴口罩，劉鎮漢坦言這次疫情嚴峻、戰期太長，讓他每晚難眠，希望能保住全部員工，目前餐廳員工要放每月四日無薪假。

集團執行副總裁劉鎮漢亦說，「為救生意之餘，又希望客人留家食外賣，都可以食好啲！」（高仲明攝）

人人放工後回家 夜晚中環靜得「史無前例」

一月底農曆新年剛剛過去，新型冠狀疫情肆虐本港，食肆生意早已受到影響。劉鎮漢表示，當時同事已有準備，購入大量外地口罩，要求所有同事每日更換兩次，又為客人量體溫、盡量分散枱與枱之間的客人，他說，全部是經歷過「沙士」的經驗。

疫情從3月中加劇，政府亦推出食肆「限枱令」、人群「限聚令」，再進一步關酒吧，劉鎮漢坦言亦是看新聞才知道，之後要連夜迅速應變，看圖則、燈光設計，重新擺放餐枱。

早在政府推出辣招前，劉鎮漢看到中環的現象，令他感到此次「疫市」嚴峻程度是「史無前例」，「晏晝（生意）都還可以嘅，一到夜晚跌到……以往中環晚上8點開始旺，疫情一到個個放工返屋企，靜到呢！的確好大影響。」

唐人館及集團9間餐廳品牌，因疫情發展下，推出外賣套餐。（高仲明攝）

2月底，唐人館開始研究高品質外賣菜單，經過兩三星期的試驗後推出市場，以合適的材料，盡量做到如餐廳內品嘗的味道相似，為了確保出品，親身做「神秘顧客」，預訂新推出的外賣盤菜，並聯同旗下多所餐廳一同加入外賣平台的「貨架」，坦言同樣要為生意盡多一分力，「（為生意）幫多幫少都要做，的確係艱難，加上都希望啲客返屋企都可以食好食嘅嘢！」

唐人館的外賣餐單中，「特色家常菜套餐」四位用為988元，高級中菜廳「招牌盤菜」則為1088元，已有鮑魚、海蝦、星斑等食材。目前外賣只限自取，但從4月9日開始，就與foodpanda合作，擴展更多客人。

+ 9 + 8 + 7

部份員工須每月放四日無薪假

隨著政府推出多個因應疫情發展而推出的臨時措施，劉表示現時已跟隨將餐廳的枱與枱之間的距離加闊，又要職員一日換四個口罩等，此外，本來設有的品酒區亦要臨時關閉，轉作加闊用餐區，坦言為「救亡」晚晚睡不下，「真係瞓唔著架！又要諗餐廳點算，又要諗員工點算！」

疫情嚴峻，不少人避免留在人流多的地方，不少公司現實行「在家工作」加上港府呼籲市民「居家抗疫」逗留街上的人流大大減少，在未實行食肆有關的抗疫措施之前，不少餐廳生意早有影響，部份餐廳自行要求員工領無薪假、領年假，劉鎮漢坦言，公司早於2月及3月，已要求部份職員「清假」及取四日無薪假，強調無意裁員，但因確診人數逐升，加上各種針對食肆的措施下，擔心各餐廳4月的營運情況更嚴峻。

研制約兩星期後，旗下的唐人館推出「特色家常菜套餐」四位用為988元，及「招牌盤菜」，高級中菜廳推出價亦只為1088元。（高仲明攝）

部份餐廳暫停營業 或提早裝修

大眾中餐館還守得住，但麗新旗下亦有餐廳，要安排部份時段暫停停業。如一間日本餐廳，有訂位才會營業；扒房則星期一至四暫停開放，另一意大利餐廳亦提早裝修，望盡力「守住」。

有業主願減租 海港城減幅顯著

此外，部份業主亦願意同租客共渡時艱，租金有所下調，其中設於尖沙咀海港城的唐人館，租金有顯著跌幅。劉鎮指暫時仍能以堂食優惠及首推外賣套餐「撐住」，本港疫情盡快緩和後，市民能盡快「出返嚟」才能正式恢復。