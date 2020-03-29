【新冠肺炎】林鄭偕張宇人視察鰂魚涌食肆　照片所見酒樓空無一人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府實施最新防疫措施，昨午（28日）傍晚6時起，對食肆提出六項要求，包括不可超過一半入座率；枱與枱之間相距最少1.5米；不得有多於四人同坐一桌；食客除飲食外須一直佩戴口罩；食肆需為所有人量度體溫及提供消毒潔手液。 特首林鄭月娥今日與行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人視察位於鰂魚涌的一間酒樓及一間食店，她從負責人口中得悉，該處已按法例規定落實多項減低病毒傳播風險的措施，但根據新聞處所發放的圖片所見，在林鄭視察期間，兩間食肆都是空無一人。

林鄭表示，有關食肆為顧客提供外賣折扣、安排一些客人面向同一方向的座位等自發行動，配合抗疫。她亦知道酒樓及食店的顧客普遍認同政府加強市民社交距離的目標，對各項衞生安排不持異議。林鄭特別感謝食肆員工在抗疫期間作出的努力，表示政府在制訂新一輪援助業界的措施中，會特別關顧員工承受的壓力。

林鄭指，各項新規定無可避免為市民及相關業界造成影響，但在嚴峻的疫情下，政府有必要採取果斷和嚴厲的措施應對。政府日前已公布，將會啟動第二輪「防疫抗疫基金」進一步支援在疫情中受創的業界，亦已要求僱主不要在這段期間因為抗疫措施而裁員。

她強調，現時是抗疫的關鍵時刻，呼籲全港市民忍耐生活上的不便，減少外出及保持個人衞生，為自己、為香港打贏這場抗疫戰。