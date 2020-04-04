新冠肺炎│博愛醫院老翁或接觸感染　馬仲儀憂走廊病床間距不足　

新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（4日）新增17人確診，累計863宗個案。博愛醫院一名93歲男病人（第856宗個案），疑因接觸一名已發病、後來確診的33歲男患者（第455號個案）而被傳染，該33歲男患者住「走廊床」。 公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，病床之間保持足夠空間非常重要，但「走廊床」與病格內病床的距離難以確保。「如果伯伯要推床出入病房，經過門口走廊床嘅時候就一定唔夠一米。」她估計，博愛醫院出現院內環境傳播的機會較大，即有患者受感染後，沾病毒的雙手觸摸周遭物品，導致老翁接觸同一物品後受感染。她指倘有醫護人員最終因此確診，便代表醫管局需檢視現時的防護裝備指引。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名老翁在3月10日因中風，入住博愛醫院5樓一個內科及老人科病房，並於3月28日轉往8樓另一個內科及老人科病房。他在5樓病房曾接觸一名已發病、後來確診的33歲男患者（第455號個案）。

33歲男子於3月16日的病毒檢測呈陰性，後於3月27日確診。他曾在3月17至18日，與老翁住在同一病房，接受內科治療程序。當時老翁在病格內臥病在床，而第455號個案住在該病格門口的走廊病床，二人相距六呎。

推床出入病房之時或分隔不足一米

馬仲儀稱，由於病毒經飛沫傳播，病床之間保持足夠空間非常重要。她表示，病格內的病床相距一米，但「走廊床」則難以確保。「尤其如果伯伯要做檢查，推床出入病房，經過門口走廊床嘅時候就一定唔夠一米。」她估計，博愛醫院出現院內環境傳播的機會較大，即有患者受感染後，沾病毒的雙手觸摸周遭物品，導致老翁接觸同一物品後受感染。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀。（資料圖片／高仲明攝）

消息指有醫護出現病徵

據了解，確診老翁住院的三周期間，超過20名醫護人員曾接觸過他，當中至少一名護士已出現病徵、兩名醫生需入院觀察。

馬仲儀說，理解同事擔心受感染，但老翁不需要接受霧化醫療程序，所以一般不會構成空氣傳染，只要醫護人員戴好外科口罩、勤洗手，風險並非太大。她續說，倘有醫護人員最終因此確診，便代表醫管局需檢視現時的防護裝備指引。