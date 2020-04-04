新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（4日）新增17人確診，累計863宗個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，博愛醫院一名93歲男病人（第856宗個案），3月10日因中風入住博愛醫院內科及老人科病房，在4月1日出院。他4月3日因為發燒及嘔吐，獲安排入住監察病房，病毒結果呈陽性。 老翁初次住院期間入住的博愛5樓普通病房，同一病房病格門口的一名男子（第455號個案）確診；老翁後來轉到8樓的普通病房，同病格的四名病人正接受隔離，暫未出現病徵。衞生防護中心正跟進醫護及同一病格病人的情況。 港大微生物學系講座教授袁國勇表示，他受醫院邀請到場視察，有理由相信老翁在醫院感染到，最大可能是受第455號個案感染，但亦不排除是醫護進行醫療程序時交叉感染。

博愛醫院93歲男確診 同病房男子「陰轉陽」 袁國勇：或院內感染

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名老翁在3月10日因中風，入住博愛醫院5樓一個內科及老人科病房，並於3月28日轉往8樓另一個內科及老人科病房。他在5樓病房曾接觸一名後來確診的男患者，即早前確診的33歲男子（第455號個案）。

33歲男子於3月16日最初病毒檢測呈陰性，後於3月27日確診。他曾在3月17至18日，與老翁住在同一病房，接受內科治療程序。當時老翁在病格內臥病在床，而第455號個案住在該病格門口的走廊病床。至於8樓病房有4名病人與老翁住在同一病格，均無出現病徵，當局為安全起見已將他們隔離，繼續接受治療及醫學觀察。

她表示，病毒源頭仍然調查中，現時港大微生物學系講座教授袁國勇，以及感染控制專家、衞生署衞生防護中心人員等已到博愛醫院現場調查，初步了解是否涉及院內互相傳染。她續說，當局正朝多個方向調查，包括環境因素（如醫療儀器）、醫護人員、同病房病人、患者家人等等，暫時未有結論。

港大微生物學系講座教授袁國勇，到博愛醫院視察，他認為很大機會是院內感染。（香港電台直播畫面）

袁國勇︰有理由相信在醫院感染到

袁國勇表示他受醫院邀請到場視察，並交代老翁確診個案的調查，老翁於3月10日進入醫院，過程中有機會接觸到另一位33歲的男病人，在同一病房出現，而33歲男子後來確診。老人家4月1日離開醫院，4月3日起發燒、胃出血，然後確診。有理由相信在醫院感染到，最大可能是受該名33歲的男病人感染。

老伯與33歲男子床距6呎

該名33歲的男病人早前由英國、歐洲返港，但現時未能就感染途徑下結論，二人病床距離超過六呎，亦會使用儀器量度血壓、體溫等，二人沒有用過好高風速的氧氣流量儀器。但如何感染仍未知道，因為該名後生病人曾檢測是陰性，使用儀器時、或由同一醫護人員派飯派藥交，而叉感染都有可能性。另外，該名老人家曾出院回家3天，亦不能夠排除可能由社區感染。

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有關病房封閉停運 直至完成病毒測試

為安全起見，加上這位有關病房封閉停止運作，會將所有醫護人員及病人作測試，該病房不會收新症及不容許出院，直至病人起碼驗過2次，相隔7天，及測試結果所有陰性才會解封。他形容有關措施重要，要確保醫院無傳播鏈。當局會收取環境樣本，包括他們使用過的儀器，並會進行大清潔。他料，一個病房約有三十多人，醫護人員起碼都有十多、二十人，這批人需要隔離並化驗；而老翁的家人亦會送去隔離檢驗。至於有幾多病人在傳染期內已出院，他指當局已在追蹤情況。

相信不會重演沙士威院爆發

袁國勇相信不會重演2003年威爾斯親王醫院8A病房情況，但至於會否有一、兩個零星病人，在醫院感染，他不排除這個可能性。現時93歲男病人情況穩定，但因屬高齡，之後病情難以評估。該名30多歲的男病人目前仍然住院。