新冠肺炎｜博愛醫院同房二人確診需封房　留院病人：睡覺都戴口罩

元朗博愛醫院一名93歲男病人確診新型冠狀病毒，於潛伏期內大部分時間留院，而他曾與當時未確診的第455宗個案在病格門口相遇，故當局仍調查感染源頭。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（4日）到博愛醫院調查。有後勤醫護稱，事發後院方無特別公布，或改動工作程序，她認為後勤人員裝備充足，不感擔心。有其他樓層病人則表示會加強清潔，睡覺時亦會戴口罩。

博愛醫院93歲男確診 同病房男子「陰轉陽」 袁國勇：或院內感染

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據了解，確診老翁住院三周期間，超過20名醫護人員曾接觸過他，當中至少一名護士已出現病徵、兩名醫生需入院觀察。老翁需要插胃喉，負責的醫護人員只有佩戴外科口罩，「因為N95條數睇得好緊。」據悉，現時博愛醫院5N及8S病房也需封閉。

記者到現場視察，發現守衛未見特別深嚴，入院內者都會經過紅外線體溫檢查探熱，保安亦有截停部分入內者再一次額探體溫。然而入內人士無被要求搓手，電梯口雖有保安人員，但市民均可自由出入。有家屬住五樓的市民看新聞得悉消息後到場，希望了解情況，但為安全起見，不能進入病房。

住三樓博愛醫院病房的病人王先生得悉院內有病人確診後表示，會勤洗手及注意衛生，睡覺亦會戴口罩。（羅君豪攝）

而住三樓病房的病人王先生則說，不清楚院內可能出現爆發，但不太擔心，目前院方無表示他所屬樓層不能離院，他會加強清潔，除了多洗手及注意衛生，連睡覺時亦會戴上口罩。

後勤醫護：院方無特別公布

從事清潔手術、儀器為主的病人服務助理張太說，無聽到院內有特別公布，工作流程亦沒因事件有改變，但醫院餐廳等公共地方已執行嚴格措施，部門亦有提供保護衣及口罩等防護裝備，日常工作只是清潔手術、儀器等，非直接與病人接觸，故不太擔心。