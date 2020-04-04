新冠肺炎｜博愛醫院93歲男初確診源頭不明　潛伏期大部份時間留院

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港昨日（3日）累計個案達846宗。博愛醫院今日（4日）公布一宗源頭不明的初步確診個案，患者是一名93歲男病人，他在3月10日因中風入住博愛醫院內科及老人科病房，在4月1日出院。他於4月3日因發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院，當時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行病毒測試，初步結果呈陽性。

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博愛醫院今日公布，一名93歲男病人的鼻咽樣本，初步對新型冠狀病毒呈陽性反應，樣本已經轉交衞生防護中心作進一步化驗。

曾入住五樓及八樓內科及老人科病房​

該名病人3月10日因中風入住博愛醫院五樓一個內科及老人科病房，於3月28日轉往8樓另一個內科及老人科病房，在4月1日出院。他4月3日因為發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院，由於入院時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行新型冠狀病毒測試。病人目前情況嚴重。

博愛醫院表示，病人在新型冠狀病毒潛伏期內大部分時間均留院，博愛醫院正與衞生防護中心及傳染病專家，共同跟進此個案並追查感染源頭。根據衞生防護中心的指引，病人出現病徵前兩日屬於病毒傳播期，病人曾經入住的內科病房已經暫停接收新症並會進行徹㡳清潔。院方正跟進有關病人潛伏期內曾接觸的員工及鄰近病人的醫學監察及檢疫安排。