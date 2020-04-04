新冠肺炎│博愛醫院225病人及醫護需檢測　社康護士需入檢疫營

新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（4日）新增17人確診，累計863宗個案。博愛醫院一名93歲男病人（第856宗個案），3月10日因中風入住博愛醫院內科及老人科病房，在4月1日出院。他4月3日因為發燒及嘔吐，獲安排入住監察病房，病毒結果呈陽性。他在初次住院期間，曾接觸一名已發病、後來確診的33歲男患者（第455號個案）。 博愛醫院表示，病人曾經入住的兩個病房已停止接收新症，並安排進行徹底清潔。69名男患者及5名女患者正留院，需要接受隔離檢疫，院方會逐一為他們進行病毒測試。約150名醫護人員及職員曾經接觸該老翁，亦需接受病毒測試。另外，一名社康護士曾於4月2日到老翁家中，為他進行護理程序，會被安排進入隔離營。

博愛醫院表示，病人留院期間曾經入住的兩個內科及老人科病房，已經停止接收新症並安排進行徹底清潔。（資料圖片）

一名93歲行動不良的男病人，3月10日因中風入住博愛醫院5樓一個內科及老人科病房，於3月28日轉往8樓另一個內科及老人科病房，在4月1日出院。他於4月3日因為發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院，由於入院時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行病毒測試並確診。病人已經轉往屯門醫院接受隔離治療，目前情況嚴重。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇、醫管局總感染控制主任賴偉文醫生及衞生防護中心人員組成的專家組下午到博愛醫院實地視察。一名早前和確診病人一同在3月17至18日期間入住五樓內科及老人科病房的33歲男病人，後來在3月27日確診感染（第455號個案）。這名男病人當時獲安排在93歲男病人病格外的病床留醫。專家組初步懷疑病毒有機會透過間接接觸傳播，已經採集環境樣本進行化驗。

博愛醫院表示，病人留院期間曾經入住的兩個內科及老人科病房，據了解是5N及8S病房，已經停止接收新症並安排進行徹底清潔。正在留院的病人包括69男5女，年齡介乎21歲至90歲，需要接受隔離檢疫，院方會逐一為他們進行病毒測試。

而博愛醫院亦會安排曾經接觸過此確診病人的醫護人員及職員接受病毒測試，初步統計大約有150人。博愛醫院一名社康護士曾於4月2日到確診病人家中，為他進行更換胃喉等護理程序，這名護士被衞生防護中心界定為密切接觸者，會安排進入隔離營接受隔離檢疫。

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