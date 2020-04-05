新冠肺炎│石硤尾警署警長及警員接連確診　120同袍需往檢疫中心

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，本港周六（4日）錄得17宗新增確診個案，當中10人潛伏期間有外遊記錄，7人為留學生，暫時有5人仍待入院。在沒有外遊記錄的多宗個案中，有兩人由檢疫中心送院，至少兩宗暫未知源頭，包括第854宗46歲警長，以及第857宗71歲男子。 當局資料顯示，新增確診的警長屬九龍總區機動部隊三小隊之一的成員，與上月30日確診的另一小隊的31歲警員，均駐守石硤尾警署。31歲警員曾到過爆發感染的酒吧，與46歲警長又駐守同一警署，據了解，由於警員可能透過共用設施而感染，衞生署提出全部三小隊的所有警員約120人，到檢疫中心隔離，正安排各人前往。

同一警署一周兩警員確診 警方高度關注

根據當局資料，46歲確診男警隸屬機動部隊，與早前確診的第663宗個案、31歲確診男警同樣駐守石硤尾警署，一周內有兩名同警署及同部隊警務人員確診。46歲確診男警4月1日出現發燒及肌肉痛，居住於油塘高翔苑高鳳閣，該處為紀律部隊宿舍，他現時於伊利沙伯醫院留醫。警方證實該名警員於3月31日晚上曾參與旺角警署附近的人群管理行動。

警方表示，高度關注事件，並主動向衞生署提供該名警長近日工作記錄和執勤表等資料。該名警長曾使用位於石硤尾的西九龍機動部隊行動基地內的設施，包括更衣室及洗手間，警方稱，根據衞生署指示，約120名曾使用有關設施的警務人員，可能需要進入檢疫中心接受檢疫，警方正積極配合衞生署所作出的安排。

基於公共衞生考慮，警方已即時徹底清潔及消毒相關警署設施及警察宿舍。警方亦已提醒同事留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

31歲確診男警在3月18日曾到過尖沙咀酒吧「All Night Long」，他在上月30日確診；確診22歲女警則於3月20日也到過該酒吧，她在24日確診。

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肇輝臺落吧七旬男確診 與另四患者未入院

另外，第857宗個案為71歲男子，於3月25日開始咳嗽、喉嚨痛及發燒，現時仍等待入院。他居住於半山肇輝臺7號，該處價格亦不菲，2017年曾以3,000多萬成交。該名確診者於3月14日曾獨自去灣仔盧押道 23 號的酒吧Joe Bananas，期間曾與朋友聊天，該酒吧鄰近已有多人確診的Dusk till Dawn。他與另外四人至昨晚仍未獲安排入院。

據當局資料，早前另一個確診個案第682宗亦曾到過盧押道23號，第682宗為38歲男子，於3月27日發病，曾於3月16至18日到過英國。

未入院確診者住處名單

All Night Long酒吧群再增一患者

第856宗個案為93歲男性，4月3日起發燒，居住在元朗水邊圍邨泉水樓。他早前因中風入住博愛醫院內科及老人科病房，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，有理由相信老翁在醫院感染到，最大可能是受第455號個案感染。

而酒吧及樂隊群組亦再增一宗個案，第863宗個案為24歲女子，她沒有病徵，居住在尚德邨尚仁樓，仍待入院。她於3月20日曾到尖沙咀諾士佛臺9號酒吧「All Night Long」，目前該酒吧已有34名確診者到訪過。

確診的第855宗個案、36歲女子為早前確診22歲女警（第428宗個案）朋友，當局指二人3月20日曾於自助餐形式的食肆無口罩下傾談20分鐘，據當局資料，二人曾到過尖沙咀文遜大厦，料即該餐廳所在的大廈。而確診的36歲女子3月25日開始出現喉嚨痛及發燒，她居住於粉嶺軍地簡頭村，現時於北區醫院留醫。

▼曾有確診個案的大廈名單▼

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一家三口遊北歐返港後確診

由檢疫中心送院的個案為第848宗及第849宗，前者為25歲女子，與第338宗有流行病學關連。而第849宗則為第719宗個案的健身教練，亦為第801宗個案的妻子，三人亦曾到過黃竹坑F45健身室。

在有外遊記錄的個案中，第858、859、860宗為一家人，分別是38歲男子、38歲女子及6歲男童，一家三口居於上水龍豐花園 B 座。他們與早前確診的第599、794宗個案曾一同到過芬蘭及瑞典。