新冠肺炎｜22歲染疫女警朋友今確診　二人自助餐無口罩交談20分鐘

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，今日本港新增17宗確診個案，當中包括早前確診22歲女警的朋友。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第855宗個案3月20日曾於一間食肆遇見深水埗22歲確診女警（第428宗個案），二人無口罩下傾談約20分鐘，張竹君認為第855宗個案或因此感染。

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張竹君指，今日確診的第855宗個案沒有外遊記錄，惟一可疑的地方是曾於3月20日於自助餐形式的餐廳遇見22歲確診女警，二人沒有戴口罩下傾談20分鐘，有機會因此感染。但她又指，該名女警當時未發病，但有報告指發病前數日亦帶有病毒。

張表示，在無口罩下面對面接15分鐘已屬緊密接觸者，對於今日確診的第855宗個案為何沒有被當為緊密接觸者，張解釋「當時428（22歲確診女警）無講，可能喺餐廳撞到啲人都唔記得。」

多人曾到過尖沙咀All Night Long酒吧後確診感染新冠肺炎。現時酒吧已經關閉。（余俊亮攝）

該名22歲確診女警駐守深水埗警署，隸屬巡邏小隊，曾到過尖沙咀諾士佛臺酒吧「All Night Long」。她於3月26日確診，在明愛醫院抽血時曾拒絕戴上口罩，令兩位抽血員需要接受隔離。