新冠肺炎｜石硤尾警署確診46歲警長　曾參與3月31日太子站行動

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，今日本港新增17宗確診個案，當中包括一位男警員，以及早前確診22歲女警朋友。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第854宗個案、今日確診46歲男警長與早前確診31歲西九龍總區機動部隊警員一樣，駐守石硤尾警署，惟二人屬不同小隊，要再向警方跟進有否一同活動。 警方回覆指，該名警長隸屬機動部隊，於3月31日晚上曾參與旺角警署附近的人群管理行動，參與行動的警務人員均需佩戴口罩。警長所屬的西九龍總區機動部隊小隊、以及其餘兩隊共百人，將暫時在家工作，等待衛生署指示。

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▼3月31日 太子站衝突現場▼

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警方：警務人員參與行動均戴口罩

據警方今日表示，駐守西九龍總區的46歲確診男警隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的密切接觸者，他在4月2日感到不適。警方又表示，該名警長於3月31日晚上曾參與旺角警署附近的人群管理行動，參與行動的警務人員均需佩戴口罩，然而警方的回覆仍用「初步確診」字眼。

▼石硤尾警署先後兩警員▼

料與上月底確實男警無共用更衣室

衛生防護中心傳染病出主任張竹君，在例行記者會指，他與早前31歲確診警員（第663宗個案）雖同一個警署，但不同樓層，暫時了解二人亦無共用更衣室、簽到房等，要向警方跟進。而46歲確診男警潛伏期間的行動，亦要再調查。

張續稱，46歲男警最後上班日為3月31日，4月1日開始發燒，據了解工作時有戴口罩。張又提醒，所有經常面對群眾的人士亦是高危，須戴口罩及勤洗手。

另外，張又補充第663宗個案、31歲確診男警於3月18日曾到過尖沙咀酒吧「All Night Long」，不排除該名警員是在酒吧感染，但他並非與早前確診女警一同到該酒吧。該名男警於3月30日確診，但當局一直未有公布他曾到過酒吧，至昨晚（3日）才公布該行蹤。

警方表示，46歲確診警長是西九龍總區機動部隊一周內第二名確診警員，警長所屬的小隊、以及其餘兩隊一共約百人，將暫時在家工作，以待衛生署指示，亦建議他們自行前往衛生署進行病毒檢測，有關安排對人手部署沒有影響。該警長與上月下旬確診的22歲女警，也非屬同一隊；他與確診警員雖非同一隊，但未能排除可能使用同一設施。