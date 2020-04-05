【新冠肺炎】食肆限客令生效一周　警方食環作逾1,300次口頭勸喻

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）在網誌中透露，針對餐廳的「限客令」的執行情況大致理想，自3月28晚起生效近一周，截至4月4日凌晨，食環署共巡查17,980次，作出約共1,196次屬勸喻性質的提示，主要涉及未有為顧客量度體溫、餐桌之間距離未符規定。而警方共處理725宗違反相關指示的相關報告，發出128次口頭勸喻。至於禁止公眾聚集的條例生效以來，警方及各部門合共作出近900次口頭勸喻。 陳肇始坦承規例少不免為業界和市民帶來一些不便，但她重申修例目的是希望市民明白，不是為了懲罰及拘捕，而是想市民減少聚集以阻止病毒在社區蔓延，促各人團結並自律，與他人保持社交距離。

於武漢率先爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府為控制疫情，上周起修例要求市民減少在公眾地方聚集，食肆需減少在座的客人數目及在座位間保持距離，部份娛樂場所包括酒吧、健身室、遊戲中心等均需關閉。

有食肆未為顧客量體溫、餐桌間距離少於1.5米

陳肇始在網誌提到，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（限客令）下，執行情況大致理想，食環署由規例生效截至4月4日凌晨零時，一共巡查17,980次，作出約共1,196次提示（屬勸喻性質包括即時更正），主要關乎未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫、餐桌之間距離尚未符合有關規定。另外，警方共處理725宗違反相關指示的相關報告，發出128次口頭勸喻。

就酒吧及酒館需停業的指引，警方及食環署在4月3晚截至翌日早上視察了531間酒吧、酒館及食肆的酒吧區，發出了57次口頭勸喻。民政事務總署人員亦巡查了20個會址內的酒吧範圍，及發出兩次口頭勸喻。

其他需關閉的娛樂場所，大致均無違規，惟警方在巡查63次卡拉OK場所、夜店及戲院期間，發出3次口頭勸喻。

各部門就「限聚令」發出近900次口頭勸喻

至於另一條限制眾聚集的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，自3月29日起生效起至4月4日凌晨，警方共處理571宗違反相關指示的相關報告，作出48次口頭勸喻。衞生署、食環署、康樂及文化事務署、房屋署及漁農自然護理署亦分別巡查其負責處所範圍內的公眾地方，合共7,060次，作出約共834次口頭勸喻。

陳肇始稱，政府明白實施這兩條規例少不免為業界和市民帶來一些不便，但同時望市民明白，修例的目的不是為了懲罰、也不是為了要拉多少人、更不是為了要發多少張定額罰款告票。最重要的目的是發出重要訊息，強烈呼籲市民保持社交距離，不要聚集，從而切斷新型冠狀病毒病的傳播鏈，阻止病毒在社區蔓延。