【新冠肺炎】關注外傭組織中環、旺角派傳單　憂流動廣播未解疑難

新冠肺炎疫情持續，政府早前刊憲訂立條例，由3月29日起至4月11日，禁止多於4人於公眾地方聚會，違例者有機會即場被罰款2000元。今日（5日）「限聚令」生效第二個周末，有關注外傭權益的組織，到旺角、中環向外傭派宣傳單張、防疫物資。 組織幹事認為，對比起上周，外傭聚集人數進一步減少，雖勞工處設流動廣播宣傳新政策，惟他們憂慮宣傳力度不足。

數個關注外傭團體的組織今日（5日）到中環派發宣傳單張、防疫物資。（黃詠榆攝）

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記者今日中午現場所見，中環一帶仍有不少外傭聚集，大多以4人為一群組。警方、特務警察早上於中環一帶巡查，並向外傭派發宣傳單張，以英語呼籲她們保持社交距離。

外勞事工中心（MFMW) 、亞洲移居人人士聯盟（AMCB-IMA）和立法會議員張超雄辦事處今日中午先後在旺角天橋、中環遮打道派發防疫物資，包括約100支酒精潔手液、200個口罩等，亦分發自製印有印尼語、英語宣傳小冊子，教育外傭新的社區隔離政策，提醒疫情下應如何保護自己。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，旺角、中環聚集人數明顯較上周少。（黃詠榆攝）

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕指，雖然勞工處今日以小型貨車透過流動廣播型式，以外語提醒外傭有關新政策，惟她指：「無職員喺度唔會問到，工人如果有疑問的話，唔會講解到」，認為宣傳方法未必有效。唐又提到，即時罰款2000元對外傭來說，是很大的數目，中心暫未收到罰款求助。她又指，旺角、中環對比起上周明顯較少人聚集，派發物資時，亦有工人向他們表示物資不足。

然而，受天雨影響，不少外傭均躲到有蓋地方避雨，群組之間未必能有1.5米的社交距離。唐認為，這是長久政策積下的問題，「好難去執行，依家因為落雨，佢哋冇地方去聚集」，質疑政府在疫症下未就此提供支援，「政府又有咩支援呢？」