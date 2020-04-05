【新冠肺炎】羅致光籲僱主鼓勵外傭休息日留在家中休息　以減風險

新冠肺炎肆虐，勞福局局長羅致光今(4月5日)於網誌指，明白外傭經過一星期的辛勤工作，大多希望在休息日與朋友見見面，放鬆一下；可是，香港正處於抗疫的關鍵時刻，大家有必要保持社交距離，防止疫情擴散。對於有外傭擔心，如果留在家中，會被要求工作而得不到真正休息，羅致光提醒僱主，若不給予外傭休息日，或在未得同意下而強迫外傭在休息日工作，屬於違法行為。

羅致光指，政府自3月29日起已禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，違例者可被檢控；而過去一個多星期，已透過不同宣傳渠道，包括透過有印、菲、泰文字幕的短片，呼籲僱主和外傭在休息日安排上商討合適安排，互相體諒，同心抗疫。

羅致光建議僱主鼓勵外傭在休息日留在家中休息，或讓他／她們在平日而非週末放取休息日，以保障外傭個人健康和減低疫情擴散的風險；及提醒外傭如須外出，亦務必保持社交距離，並遵從公眾地方禁止多於4人群組聚集的規定及衞生署建議的個人防疫措施，以對抗2019冠狀病毒病疫情。

羅致光建議僱主，鼓勵外傭在休息日留在家中休息，或讓他們在平日而非週末放取休息日，以保障外傭個人健康和減低疫情擴散的風險。（資料圖片）

若外傭留家休息卻被要求工作 屬違法行為

他提醒，若外傭留家休息，被要求工作，屬不給予外傭休息日或在未得同意下而強迫外傭在休息日工作，屬違法行為。

對於有僱主表示，很難說服外傭改於「閒日」；也有僱主表示他們的外傭樂意留在家中，雖然僱主完全沒有要求外傭工作，而自己下廚或叫外賣一起分享，但外傭仍主動在兩餐之後幫忙洗洗碗，於是很想給予外傭報酬，作為留家不外出的鼓勵。羅致光指，從勞工政策的角度而言，政府一向不鼓勵這樣做。

然而，在此抗疫關鍵的非常時刻，有些外傭或許願意在休息日留在僱主家中工作，僱主當然應向外傭支付額外報酬，以作補償。惟他指出，這僅是鑑於現時的特殊情況，不應視為先例或常態，而僱主與外傭亦需商討雙方同意的合適安排，維持良好的勞資關係。至於遵從僱主建議留家而大部分時間休息者，我認為在這情況下，作為良好僱主，可以的話給予一些獎勵，亦有助勞資和諧。