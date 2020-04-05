新冠肺炎│石硤尾警署兩警染疫　122警共用廁所需檢疫　3人現病徵

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，早前確診的警長屬西九龍總區機動部隊三小隊之一的成員，與上月30日確診的另一小隊的31歲警員，均駐守石硤尾警署，有122名同隊人員被界定為密切接觸者，需進入檢疫中心接受檢疫。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然兩名駐守西九龍總區的警員沒有直接接觸，但曾共用同一廁所，故同層曾使用廁所人士均有機會受感染，至少3人出現病徵，需送院進行病毒檢測。

石硤尾警署先後有兩名警員確診。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

46歲確診男警（第854宗個案）隸屬機動部隊，與早前確診的第663宗個案、31歲確診男警同樣駐守石硤尾警署，一周內有兩名同警署及同部隊警務人員確診。張竹君今日表示，兩名確診者沒有直接接觸，曾使用警署內同一樓層的洗手間，且暫未找到其他風險因素，有機會透過共用設施如手柄、洗手盆等感染，因此曾使用該洗手間或在該處出沒人士均有機會受到感染，故列為密切接觸達122人，有3人出現不同程度上呼吸道感染症狀。由於警署在出現第一宗個案時已進行大清洗，至第二宗個案出現亦特別著重清潔，她認為到該處取環境樣本化驗的意義不大。

警方表示，已向衞生署提供確診男警長近日工作記錄和執勤表等資料，協助追蹤感染源頭及辨識其他密切接觸者，並已派員清潔其居住的紀律部隊宿舍，以及兩名確診人員到訪過的警察建築物。

3月31日是8.31事件七個月，不少市民到太子站外獻花。（資料圖片）

張竹君指出，今早收到警方提供的名單，正陸續聯絡及送往檢疫中心，暫未知道會送往哪一個檢疫中心，「邊度適合、邊度有位，就去邊度」。至於目前檢疫中心使用情況，她稱約1700個單位，有兩成仍可使用，但一次要送百多人入住需時。

該男警於3月31日晚上曾參與旺角警署附近的人群管理行動，張竹君指由於其工作時有戴口罩，故當日在場的公眾人士沒有列為密切接觸者。張竹君表示，該個案的調查工作仍未完結，會再仔細查問其病發前兩日有否接觸其他人士包括市民。

至於第855宗個案3月20日曾於一間食肆遇見深水埗22歲確診女警（第428宗個案），二人無口罩下傾談約20分鐘。張竹君指確診女警曾到夜店All Night Long，其友人則沒有。

張竹君表示，初步了解該男警工作時有戴口罩。（歐嘉樂攝）

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