新冠肺炎│限聚令下旺角人頭湧湧　壽星女停十人慶生改孖友人出街

新冠肺炎疫情持續，本港最新確診個案逼近900宗。政府早前為遏止疫情，先後推出食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」，關閉多類娛樂場所，市民亦不得多於4人於公眾地方聚集。 「限聚令」迎來第二個周日，記者今日（5日）下午在旺角一帶視察，發現街頭人頭湧湧，人流明顯較疫情初回升，部分商場食肆、商店需排隊入內。有今日生日的壽星女，取消原定十人慶生活動，改為與友人外出，她說已減少外出次數，平均一星期才出一次街。

旺角多個商場人頭湧湧。（黃詠榆攝）

多個商場人頭湧湧

記者今日下午在旺角一帶視察，除了有大批外傭聚集，亦有不少市民逛街購物，甚至有部分食肆、商店需要排隊，職員分批人流進內。當中以年輕人、情侶為主，未見有人違反四人上限的禁令 ，絕大部分人亦有戴上口罩 。

羅同學（左）因生日才外出慶祝，直言半年前已計劃好近10人的聚會，惟禁聚令生效，故聚會亦要取消。（黃詠榆攝）

中學生減少外出：不想浪費口罩

就讀中五的羅同學及陳同學指，因停課關係，日日在家zoom上堂 ，「望下啲功課」。二人又指，因不想浪費口罩，出街次數大減，一星期只會出街一次， 「通常都係幫阿媽買下日常生活用品。」

羅同學解釋，今日因生日才外出慶祝，直言半年前已計劃好近10人的聚會，但由於禁聚令生效，故聚會亦要取消，改為偕好友二人聚會。她又指，今日只是隨便逛逛，晚上會回家吃飯，認為街上極多人， 「可能星期日，多咗好多人。」

情侶陳先生和廖小姐不認同港人鬆懈，認為港府有一系列政策，盡量保持社交距離便可。（黃詠榆攝）

市民嘆不能在家工作 「返工都係要出街」

情侶陳先生和廖小姐則指，工作性質不能在家工作，「因為要返工就點都要出街，始終返工返咗六日，放假都會想出嚟。」他認為，人流雖與疫情發生前相若，但不認同市民有所鬆懈，指政府針對食肆有一系列防疫措施，有限制四人以上的聚會，認為只要做足社交距離，同時盡量減少外出便太大問題。

陳表示，現時除了二人拍拖吃飯外，基本不會特別約朋友聚餐。一旁的女友亦表示，由於家中沒有煮飯的習慣，故「點都要出街食飯」。

市民陳小姐亦表示，本身不能在家工作，故平日亦要出街，已有減少約朋友多出，「一個星期才出一次街不算過分，都會有嘢要買。」她措，自己亦會做足準備，包括佩戴口罩、準備酒精搓手液等。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼