入境處辦事處周一起實施人流管制　籌號指定時段以外禁停留等候

入境處今日（5日）宣布，為避免申請人過度聚集增加疫情傳播的風險，將由明天（6日）起在其轄下辦事處實施人流管理及相應措施，該處會在其灣仔總部及其他分區辦事處為申請人派發當天辦理的籌號，申請人須按籌號指定時段前往該處辦理相關申請。 入境處呼籲，各類申請人如無須親身前往辦事處辦理申請，應盡量以郵寄、投遞、網上遞交或流動應用程式等方式遞交申請。至於必須親身前往辦事處辦理的申請人，亦應盡量以電話或電子方式提前預約，以減少人群在該處聚集。

入境處由4月6日起，會向申請人派發當天辦理的籌號，申請人須按籌號指定時段前往該處辦理相關申請。（資料圖片）

入境處：籌號充足 無須通宵輪候

自4月6日起，入境處會在其灣仔總部及其他分區辦事處為申請人派發當天辦理的籌號，申請人須按籌號指定時段前往該處辦理相關申請。而在非指定時段內，申請人將不得在該處範圍內停留等候，以免造成人群聚集的情況。入境處強調，會按情況調配足夠人手，務求在當天完成接收所有獲派籌號人士的申請。

入境處表示，因籌號充足，申請人無須過早甚至通宵到該處輪候，而外傭僱主更應鼓勵其外傭盡量以郵寄或投遞方式，又或經網上遞交申請，避免到該處長時間輪候，增加不必要的病毒傳播風險。

入境處轄下的東九龍、沙田及火炭分區辦事處將由4月6日起重新開放，與仍然開放的西九龍及元朗分區辦事處一同為市民提供緊急及有限度服務，包括外傭（與現時的僱主續約）及訪港旅客（不包括內地訪客）的延長逗留期限申請。

入境處及轄下各分區辦事處提供服務情況詳見下表：

各區智能身份證換領中心繼續暫停服務

上述各辦事處將按正常辦公時間提供服務，而個別辦事處的具體辦公時間需參閱入境處的官方網站或流動應用程式。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心，以及其他各項公共服務，將會繼續暫時停止開放和提供服務。

此外，根據政府現行安排，除香港國際機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，而港珠澳大橋及深圳灣管制站的客運通關服務時間已更改。

港珠澳大橋管制站旅檢大樓（即乘搭過境巴士或穿梭巴士過境）的客運通關服務時間為每日上午10時至晚上8時；私家車的客運通關服務時間為每日上午6時至晚上10時，而貨車的通關服務時間則維持24小時運作。深圳灣管制站所有客運通關服務時間為每日上午10時至晚上8時，而貨車的通關服務時間維持不變，即每日上午6時30分至午夜12時。