【新冠肺炎】何栢良促立法強制戴口罩　相信現階段解封禁令微

新冠肺炎疫情持續，港大傳染病中心總監何栢良今(6日)於商台節目上表示，本港社區仍有隱形傳播，認為必須立法強制戴口罩，以及就違反限聚令等從嚴執法。 他又認為，限聚令、停業令等解封機會微乎其微，因目前尚有組群個案不斷湧現，倘貿然解封，只會造成感染數字反彈。

博愛醫院一名93歲男病人，疑因接觸一名已發病、後來確診的33歲男患者而被傳染。(資料圖片)

他指，假日時商場人山人海，有零星市民不戴口罩，且博愛醫院出現懷疑院內感染，情況令人憂慮，認為相關個案及警員共用廁所確診個案，不排除與有人在醫院或辦公室無戴口罩有關，他強調強制戴口罩的做法必須從嚴。

他建議，每個工作單位宜於當值時間，委派職員擔任感染控制糾察，督責同事戴好口罩、做好衛生措施，又呼籲同事之間切勿共同於辦公室「圍埋」午膳，「除晒口罩、圍住食飯，就唔好不斷傾偈」。

限聚令、停業令等已過一星期，但他認為，解封微乎其微，他指，倘措施鋪天蓋地宣傳、所有必要措施一次過推出，以及零容忍執法，方可有效切斷傳播鏈，惟目前尚有組群個案不斷湧現，「醫院、警員組群又驚再有爆發」，他指，雖然現時感染數字有回落，惟不能解封禁令，否則會有所反彈。

他又指，本港社區隱形傳播個案多，於中港澳台等地，位居第一，「係咪因為（政府）擠牙膏式所以咁樣？」