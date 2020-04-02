【新冠肺炎】何栢良稱近日七成患者曾外遊　倡社交戒嚴防隱形病人

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎肆虐，本港今（2日）再新增37人確診，累計個案突破800宗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良分析近日的個案，指出實施機場入境強制檢疫措施後，本港七成個案有外遊史。至於佔三成的本地感染個案，當中七成屬於酒吧、婚宴、派對、健身、唱K等群組，部分源頭不明。他建議當局實施社交戒嚴，形容此方法是「一劑長痛不如短痛的重藥」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，在機場入境強制檢疫措施實施前8日，至實施後13日的三星期內，本港新增了407宗有外遊史的確診個案。

他分析，在3月19日實施機場入境強制檢疫措施後，本港七成個案有外遊史，當中海外留學生佔三分一，外遊回港人士及外國人佔三分二。

曾到菲律賓​的酒吧職員或是群組爆發源頭

至於佔三成的本地感染個案，當中七成屬於酒吧、婚宴、派對、健身、唱K等群組，部分源頭不明。其中最嚴重的是酒吧群組，起碼有72宗個案何認為曾到菲律賓的37歲酒吧男職員（第626號個案），或者最早發病的28歲酒吧男職員（第394號個案），或是群組爆發的源頭。而剩下三成的本地感染個案中，亦有部分源頭不明。何相信不少患者都是家中受感染，不排除他們經接觸隱形病人後染病。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

何栢良今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，香港天氣開始潮濕，飛沫可能長時間不散，倘場所多人聚集、空氣不流通、有人脫下口罩，就有病毒傳播風險。他建議當局應加強化驗，暫時關閉有關場所，實施社交戒嚴，才能防止隱形病人在社區傳播病毒。他形容社區戒嚴是「一劑長痛不如短痛的重藥」，又指出內地及澳門的經驗顯示此舉有效。