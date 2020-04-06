新冠肺炎｜環亞機場貴賓室放3個月無薪假　員工嘆大影響或找兼職

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情於全球擴散，外遊人數大減，機場頓成「死城」。除航空公司要求員工放無薪假、裁員外，機場貴賓室員工亦難逃一劫。有環亞機場貴賓室員工透露，大部份員工本月起需放3個月無薪假，料涉及數百人；餘下少量當值員工亦只能能六折支薪。他坦言，3個月無薪假影響非常大，「有啲開支一定要做，要諗辦法解決，唔係得自己一個人」，或考慮尋找兼職幫補生計。 環亞機場服務管理集團發言人回應承認不少前線員工需放無薪假，因為貴賓室客流在疫情下大受影響，必需控制成本，強調是艱難決定，如情況好轉或提前結束無薪假安排。

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環亞機場貴賓室員工陳先生（化名）表示，3月底接獲通告指，公司於4月至6月間實施為期3個月的無薪假，只有少量前線員工仍可當值，但需六折支薪。

環亞員工通告提到，隨着邊境完全關閉、航班取消及疫情於全球擴散，機場客運量急速下降。為了確保集團繼續經營，需實施3個月無薪假期安排；若員工獲安排當值，只獲發六成工資。通告又指，當值時間由管理層酌情決定，公司會在適當時間審視並調整，期望員工可理解和支持措施，共度難關。

環亞機場服務管理集團向員工發通告指，4月起開始需放3個月無薪假。（消息人士提供）

翻查資料，香港機場原本有3間「環亞機場貴賓室」，以及1間「環亞優逸庭」，但因應疫情影響，現時只有1間維持開放。陳先生表示，大約85%的前線員工需放無薪假，估計隨時涉及逾400名員工，包括服務員、清潔員等。他又指，宣布放3個月無薪假前，公司2月底已要求員工3月至5月期間，需每月放6日無薪假，並取消每月合共約千元的膳食及交通津貼。

陳先生坦言，疫情期間，在機場工作亦擔心衛生問題，隨時會不慎接觸從海外返港的帶菌者，形容「拎條命返工」；而且公司未能提供足夠防護裝備，派發的口罩薄至透光。

不過他直言即使有風險，仍希望繼續上班，認為3個月無薪假的非常多，「有啲開支一定要用，要諗辦法解決，唔係得自己一個人」。他透露，有未過試用期的員工被解僱；自己亦考慮另覓兼職，以應付開支。

環亞機場服務管理集團向員工發通告指，4月起開始需放3個月無薪假。（消息人士提供）

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環亞機場服務管理集團發言人回應表示，貴賓室業務客流與機場客流成正比例，在疫情下同樣大受影響。發言人稱，已採取不同方法減低影響，但一定要控制成本，故不少前線員工需放無薪假，強調是「最艱難決定」。發言人又指，並無意解僱員工，希望盡量保留員工至情況好轉後可盡快安排復工，3個月無薪假是作最壞打算。

翻查資料，今年2月份機場的客運量及飛機起降量分別為190萬人次及18,005架次，分別按年減少68.0%及44.5%。