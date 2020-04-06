【新冠肺炎】消息：秘魯包機返港5人確診　稍後由亞博送醫院治理

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，秘魯3月16日自起封城，至少65名港人滯留當地，接載他們的航班昨日（5日）下午返抵香港國際機場。據了解，五名從秘魯返港的人士今（6日）早病毒結果呈陽性，稍後將由亞博檢測中心送往醫院治理。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，由秘魯包機接回港的65名乘客，會先由專車送往亞博館接受病毒測試，結果呈陰性人士會送往家居檢疫或檢疫中心，呈陽性人士則會送往醫院。據了解，本港今早至少新增6宗確診個案，當中5人由秘魯返港，1人由英國返港。

秘魯回港的專機於當地時間3日下午約4時，即香港時間4日凌晨5時，從利馬出發飛往倫敦；乘客抵達倫敦後轉乘已確認機位的一般航班回港，終於昨日下午4時許抵港。

入境處表示，共接獲98名滯留秘魯港人的求助，當中有13人已通過其他安排離開秘魯，65人乘搭政府專機經倫敦回港，當中60人為特區護照持有人。其餘仍留在秘魯的港人，因個人意願或需接受隔離，不會乘搭政府安排的航班離開。政府會繼續與外交部駐港特派員公署、中國駐秘魯大使館及其他相關機構跟進提供協助。