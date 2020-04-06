【10.1衝突】涉暴動中槍少年基本上已康復　官下令須到警署報到

去年十一國慶多區爆發警民衝突，其中中五學生曾志健在荃灣衝突中被警員近距離開槍。他和另外6名被告被控暴動等共5罪，案件今（6日）在區域法院再訊。有被告指因現時新冠肺炎疫情嚴重，要求減少到警署報到的次數。而法官最終把所有被告的報到的次數，減為每星期一次。至於原本因中槍受傷而不需到警署報到的曾子健，庭上透露現已基本上康復，法官亦需他到警署報到。案件則押後至6月9日再訊。

第六被告曾志健在支持者所組成的傘陣掩護下離開。(朱棨新攝)

辯方或要求分案處理

7名被告依次為陳珩（39歲、清潔工）、陳金國（19歲、學生）、李振文（25歲、程式設計員），馮清華（21歲、學生）、女被告郭小琴（22歲、學生）、曾志健（18歲、學生）及邱宏達（26歲、博士生）。

首五名被告被控1項暴動罪，指他們於10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動；首被告另被控1項縱火罪。而第六和第七被告同被控1項暴動罪，指他們在同日，在荃灣大河道一帶、海壩街和鱟地坊參與暴動；第六被告另被控兩項襲警罪。

次被告的代表大律師今指，由於需給予被告法律意見等，因此辯方申請把押後至6月9日再訊，屆時或申請把案件分為兩案。

有被告怕受感染求減報到次數

而未有律師代表的首被告，則指現時疫情嚴重，「成日出去驚感染」，要求現時每星期到警署報到兩次的保釋條件更改。而第四被告和第七被告亦作出相同申請，要求把保釋條件中的每星期到警署報到兩次，減為一次。

中槍被告基本上康復

法官隨即問，因早前中槍，現時不需到警署報到的第六被告曾志健，其現時的情況。辯方回應指，曾基本上康復。控方則指，早前因應曾的身體狀況，才有現時獨特的保釋條件，現要求他亦需到警署報到。

辯方反對更改第六被告的保釋條件，法官最終決定把所有被告到警署報到的次數，定為每星期一次，他們均需星期六到警署報到。

案件編號：DCCC 868/2019