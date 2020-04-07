限聚令或延長14日　飲食界嘆進一步打擊　冀政府本周公布補助方案

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港最新確診個案更突破900大關，限聚令或需再延長14日。香港餐飲聯業協會會長黃家和直言，規例生效一周，食肆生意額已大跌六成，延長無疑是「進一步打擊」，期望政府本周內推出補助方案，「再唔出爐真係頂唔住」；中小企食店聯盟召集人林瑞華亦指，一成小店已「捱唔住」結業，惟最差情況尚未浮面，促政府盡快補助業界支付的薪金、租金。

▼最新一輪防疫措施▼

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政府日前推出「限聚令」、餐廳距離限制等規定，由上月29日起生效，維期14日，原定最後一日為本月11日。不過疫情持續肆虐，本港最新確診個案更突破900大關，限聚令或需再延長14日。



生效一周生意跌六成 促政府盡快救市



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受限聚令影響，普遍食肆生意額已大跌六成，惟生效逾一周，政府應未能提出任何的補助方案。他直言：「再唔出爐真係頂唔住，大大小小嘅集團都叫晒救命」，再延長14日無疑是進一步打擊，期望政府本周內推出救市措施。



他認為，政府除補助員工薪金、租金外，中小企業借貸計劃上限亦應提升，由200萬增至600萬。黃預料，若政府短期內沒任何實惠措施，至少1,500間食肆會結業，4月餐飲業失業率或達9%。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受限聚令影響，普遍食肆生意額已大跌六成，再延長14日無疑是進一步打擊。（資料圖片）

業界不排除會發起行動抗議



中小企食店聯盟召集人林瑞華同樣認為：「打擊就打擊緊，過咗咁多日，都仲未有援助方案。」他指，約一成食肆已結業，「無人頂就係咁」，惟其認為真實影響尚未浮現，「依家好多仲寫緊暫停營業，但都唔知之後開唔開得返」，預料最差情況有三成食肆結業。他指，政府近日有意「放風」，認為限聚令有機會延長14日。



他狠批政府漠視業界情況，「延長無問題，但我哋點生存落去？我哋都係想做生意，亦想一齊抗疫，但依家比政府搞到雞毛鴨血。」他解釋，措施對業界影響極大，亦不是靠外賣服務可以解決，極其量只可幫補一下生意額。林指，香港租金「冠絕全球」，政府應立刻補助員工8成薪金、租金。他又指，若情況持續，業界不排除會發起大規模行動抗議。

中小企食店聯盟召集人林瑞華預料，最差情況有三成食肆結業，促政府盡快公布援助方案。（資料圖片）

張宇人：限聚令會否延長視待專家、政府決定



行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人指，疫情每天都有變化，規例會否延長14日需待專家、政府決定，「疫情唔係聽日完，後日會完」，市況短期內難有好轉。

張表示，限制令下出現很多情況，政府措施難應付業界全部訴求，惟其認為新一波紓困措施應「快、狠、重手」，如分發一筆過津貼後，亦應在預算案中預留一筆款項，以供業界使用，「長遠保就業」。