海洋公園CEO明年退休　遺憾盈盈未誕熊貓BB：同港人一樣生育慾低

海洋公園早前公布，服務25年的行政總裁李繩宗計劃於明年6月30日退休，現時已作全球招聘計劃。李日前跟傳媒分享多年來的工作經驗，本來不特別喜歡動物的他，任內完成迎接四隻大熊貓來港的重任，大為感動，自言對動物及保育工作不捨，又帶有遺憾，「相對台灣及澳門，我哋早早已有大熊貓嚟住，但而家仲未有港產大熊貓BB，香港人多嘢處理，工作又忙生育慾低，估唔到大熊貓都係咁……」他所說的，應是盈盈和樂樂九年來自然交配都失敗。 言談間，特別提到廣受關注的水上樂園開幕，又「賣花讚花香」稱讚將會成為全球獨一無二的設施，引以為傲，盼望能夠在任期完結前開幕，因為他想「落水感受吓」。他同時又花很長時間逐一簡介來年的每項新遊樂設施及計劃，令人回想起年初商經局局長邱騰華指園內設施「舊」而要檢討，看來似是一個終極回應。

香港人多嘢做，多其他事處理，工作又忙致生育慾低，估唔到嚟住嘅大熊貓都傳染咗，都係咁！ 海洋公園CEO李繩宗對大熊貓盈盈未能孕育港產BB感到遺憾

李繩宗愛上大熊貓，「我諗我係少數可以率先抱抱年幼大熊」，形容比手上的道具熊貓公仔更細小。（張浩維攝）

海洋公園行政總裁李繩宗計劃於明年6月30日退休，他工作的25年期間，園內曾有多次轉變、更新，由以海洋動物為主題的公園，漸漸「地面化」，引進多種珍禽異獸，當中有由中央政府所贈的「國寶級」大熊貓、廣受大小朋友喜歡的小熊貓、樹熊、樹懶等。

近年着手保育教育，李繩宗坦言，以往不太特別喜歡動物的他，亦被照顧動物的同事、團隊所感動，重視保育工作，退休之後亦希望可作協助，當保育義工。

海洋公園大熊貓盈盈（下）和樂樂（上）於今個交配季節八次共處機會時曾嘗試進行自然交配，惜未能成功。（海洋公園提供）

為安安和佳佳自豪 盈盈留遺憾

回歸後，內地當局兩度送出共四隻大熊貓予香港，並由海洋公園負責照顧的工作。李繩宗每每談到相關消息，嘴角不禁上揚，似是多年來最樂見的工作之一，「我諗我係少數可以率先抱抱年幼大熊貓！」他又說，「安安」和「佳佳」成為全球最長壽大熊貓，他深感自豪，臨別在即，李繩宗對大熊貓亦帶一點遺憾，「我哋早早已有大熊貓嚟住，但到依家仲未有港產大熊貓BB。香港人多嘢做，多其他事處理，工作又忙致生育慾低，估唔到嚟住嘅大熊貓都傳染咗，都係咁！」但笑說盈盈正於壯年，未至於「絕望」。

↓↓盈盈過往多次「食乍糊」↓↓

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對於大熊貓多年來未有產子，李坦言「有點遺憾」。（張浩維攝）

預告水上樂園明年開幕 盼落水感受吓​

訪談初段時間，李繩宗甫到埗娓娓道出多年的公園起跌，各項數字瞭如此掌，完全不用「貓紙」輔助，又清晰講出來年的各項計劃、建設，每次見他如此淡然的容貌，對事不算太「心急」似的，但原來他十分着緊，「認識我都知，我咁多年嚟請唔夠10日病假，每日7點半8點半就到公司啦！」臨別在即，他未有想過退休後的生活，言談間仍是對當前因社會運動「拆彈」工作，相當關心。

對於來年的新項目，水上樂園相信是最為注目，他表示由於地勢問題，興建期間要多次更新、測試，有頗大難度，故未完成，但李強調現時已有進展，明年將能夠啟用。他又讚歎水上樂園位處山邊，為世上少見的設施，「呢個水上樂園係不能代替、獨一無二」，對此感到驕傲，盼望能夠於在任期間開幕，「落水感受吓！」

他又提到，公園即將舉行的聖誕節慶活動，並將推出全新機動遊戲；為迎合夜間旅遊需求，公園亦將於2020年1月推出的「光影盛夜」；水上樂園及富麗敦海洋公園酒店亦預計於2020至2021年開幕。

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不少人曾將本港兩個主題樂園作比較，難免予人有互相「競爭」之感，作為對手，李繩宗笑言會到香港迪士尼「試探軍情」，「自己營運公園嘅，當然每次去外地都會去下各地樂園啦，全球所有迪士尼樂園同環球片場都一定去過晒，我哋都要去香港迪士尼了解下呢…佢哋好多嘢我哋都值得學習。」