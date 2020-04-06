【新冠肺炎】皇室堡馬莎照常營業　市民不知情　聞訊即潔手

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，今日（6日）新增24宗個案 ，其中一人在銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市工作。記者近下午6時到該分店，發現仍然照常營業，門外未見貼有任何告示，亦不見額外增加防疫措施。現場所見，店內雖不擠逼，但客人絡繹不絕， 記者於店外詢問多名客人，了解是否知悉有店員確診，結果各人都表示不知情。有剛於該店購買器皿的市民稱感到擔心，批評店舖不應營業，並應於門外貼上告示，通知市民有職員確診。另有市民知悉有店員確診後，即時以酒精搓手液清潔雙手，稱｢好驚，好擔心｣。

銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市一名售貨員今日確診，店舖如常營業。（余俊亮攝）

受訪顧各一度以為只是其他客中招

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增24宗確診個案，其中一人是在銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市工作的48歲男病人，負責上落貨、收銀等工作。病人在3月23日出現病徵，3月25日曾去銅鑼灣CEO唱K。

記者大約下午5時45分到該分店觀察，店舖如常營業，未見貼出任何特別告示，市民接踵而來走進店內，未見擠逼；職員則戴上口罩及手套。

多名步出店舖的市民均表示，不知道該店有職員該診，當中有女士主動向記者了解事件。該女士最初以為只是有顧客確診時，表示並不擔心；但知道確診者為曾上落貨的職員時，則頓時取出酒精搓手液清潔雙手，｢好驚，好擔心｣，然後向記者道謝後便即時離開。

記者大約下午5時45分到銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市觀察，店舖如常營業，未見貼出任何特別告示。（余俊亮攝）

另一名剛購買了器皿的梁先生坦言，知情後感到擔心，會徹底消毒器皿才使用。他表示，之前曾到另一間有確診個案的超市，到達時發現未有營業，並貼上告示指有確診個案。他認為，馬莎亦應採相同措施， 批評現時方法不妥當。對於近日確診個案急升，他批評政府防疫不力，｢好似無政府咁，零分！｣

於店內買了食物的楊先生亦不知情，不過認為毋須過於擔心，回家以酒精消毒食物包裝即可，不用棄掉。訪問期間，楊先生取出消毒搓手液潔手，不過他指與店員確診無關，只是認為做足防護措施，如多清潔雙手，就有足夠保護。

另一名在店內購買了食物的市民認為，進食前只要潔淨雙手，就毋須擔心。