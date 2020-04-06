新冠肺炎．4.6│ 皇室堡馬莎一日兩宗　染疫男售貨員同事初確診

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港今日（6日）再增24宗個案，涉及14男10女，年齡介乎三至64歲，當中18人曾於潛伏期身處外地，三人為留學生。 65名坐飛機由秘魯利馬經英國倫敦昨（5日）抵港居民，全需留在機場亞博檢疫中心等候結果。當中五人確診，比率達一成。據資料顯示，當中二人是到秘魯自由行的情侶，男友早在3月23日起發病，出現發燒和咳嗽，而女友則在數日後出現相關病徵，即二人乘坐包機前早已發病。 今日（6日）新增的24宗個案 ，其中一人在銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市工作，病發後曾到銅鑼灣CEO唱卡拉OK，同行共7人。患者一名24歲男同事晚上亦初步確診。

銅鑼灣皇室堡馬莎任職收銀、上落貨的男員工確診，今日馬莎有營業。（余俊亮攝）

【23:56】今日再多四宗確診者涉及豪宅區域，而有單位叫價1.08億元的半山寶雲道寶德臺，一連兩日都有家居檢疫人士確診個案，未知二人是否有關連或同住，他們一是英國留學中年男子，一是曾到英國和美國的16歲少年，二人上周回港。

新冠肺炎｜半山億元豪宅寶德臺連續兩日有家居檢疫居民確診

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首發違反「限聚令」告票

【21:50】政府先後推出食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離，以有效防止疫情擴散。政府發言人表示，各有關執法部門已加派人員在各類公眾地方巡查，以口頭解釋、勸喻或警告，及發出定額罰款告票，提醒有關處所的營運者及市民配合規例要求。

在過去周末期間（即4月4日凌晨零時至4月6日凌晨零時），警方根據第599G章向在公眾地方群組聚集下棋的六名市民發出定額罰款告票，有關個案涉及有市民致電999投訴，警方根據有關條例發出告票。同期，各部門就有關條例進行4 114次巡查，並發出905次口頭勸喻。

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【新冠肺炎】「限聚令」第一罰 警方葵涌票控6男子

【21:28】消息指，瑪嘉烈醫院增一名71歲女病人初步確診。她與家人於3月25日從英國返港，4日內3次取鼻咽樣本均呈陰性。由於其兒子及孫子已確診，女病人4月1日出院轉到檢疫中心隔離，她之後發燒至攝氏38.5度，昨日被轉送傳染病中心治療。

續禁外國人入境

【20:29】政府發言人今日宣布，政府將會延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。有關限制入境和轉機的措施於3月25日凌晨零時起實施，當時暫定為期14日，至明日(７日）止，現會無限期延長。

所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境；從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境；香港國際機場停止一切轉機服務；及所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。

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皇室堡馬莎再一員工染疫

【19:57】據了解，東區醫院今晚新增一宗初步確診個案，患者是24歲男子，沒有外遊紀錄。他在皇室堡馬莎超市任職，其同事及同事的妻子已確診。

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【19:24】醫管局發言人表示，醫管局臨床倫理委員會已批准在公立醫院進行新藥瑞德西韋 (Remdesivir) 的臨床測試，瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院正展開有關臨床測試，並已合共揀選二十多名合適病人參與，測試至今仍在進行中。

【17:20】張竹君：現時衞生署及醫管局新型冠狀病毒檢測量約為每日4000個，希望再加大數量，今日會向私家醫生發信，提醒有病徵的市民可考慮測試，而有發燒、肚屙就不要上班。

【17:19】張竹君表示，酒吧群組至昨日都累積有80多宗個案是去過酒吧，他們都傳播了三、四代，有些無去酒吧，亦有嬰兒都確診，「都見到啲客人都有一堆堆人走去測試。」

新型冠狀病毒｜酒吧職員兩名年幼兒子確診 累計逾80患者曾到酒吧

【17:10】就新型肺炎輕症病人是否送去檢疫中心醫治，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，3月中需求大增且來得急，故開了400個二線病床，之後都要向前望，暫時未有時間表。

另外，何婉霞表示，早前可能是首名於院內感染的93歲男病人，現在屯門醫院，情況嚴重；他的4位家人，檢測後是呈陰性；同病房病人69男3女︰全陰性；11名已出院院友︰全陰性；約118名醫護等，113人結果陰性，5人仍等結果，會繼續陸續為同事檢測。

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【16:59】張竹君：第903宗確診個案48歲病人的銅鑼灣CEO唱K時沒有戴口罩，但沒有食自助餐，但無口罩已有風險，而他的感染途徑有待追查。男患者在皇室堡的馬莎超市負責上落貨、收銀等工作。

【16:53】張竹君：第903宗確診個案48歲男患者，是第835宗女病人的丈夫，在皇室堡的超市工作，他自3月23日有流鼻水，一直有返工。與他一同在銅鑼室CEO唱K的人數仍須進一步確認總數，有說5人或7人；平時患者返工有與幾位同事食飯。

於皇室堡馬莎工作的患者在銅鑼灣CEO唱卡拉OK，並沒有戴口罩。（余俊亮攝）

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增24宗確診個案，其中一人是在銅鑼灣皇室堡工作的48歲男病人，3月23日出現病徵，與7位同事在3月25日去銅鑼灣CEO唱K；另有5名秘魯回港人士亦確診，當中三人是星晨旅行團團友，18人包括導遊及團友要入檢疫中心。本港累積個案增至915宗。

【新冠肺炎】5港人秘魯包機返港確診 星晨旅行團18人入檢疫中心

【16:10】據悉，再增3宗初步確診個案，其中兩人是亞博館檢測中心的個案。

【15:27】據了解，瑪嘉烈醫院新增一名54歲女子初步確診，她的兒子早前已確診，是第759號個案，即居於秀茂坪邨秀緻樓、屬於「尖沙咀RedMR唱K群組」的33歲男子。連同此個案，本港今日至少新增11宗確診個案，以及3宗初步確診個案。

【13:38】截至1時半，據了解，本港今早至少累積新增11宗確診個案，以及2宗初步確診個案。

確診患者當中，5人由秘魯返港，在亞博檢測中心的測試結果呈陽性。瑪麗醫院新增1宗，患者是22歲男子，從英國返港，其父親早前已確診。聯合醫院添5名患者，其中3人由英國返港，分別是60歲女子、61歲女子和20歲男子；一名48歲女患者由阿根廷回港；一名44歲男患者無外遊紀錄，屬於酒吧樂手群組。

初步確診個案包括東區醫院一名60歲女子，以及威爾斯親王醫院一名31歲女子。31歲女子曾於3月25日，在銅鑼灣與6人一同唱K，當中包括一名確診者。

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【12:24】據了解，本港今早至少新增6宗確診個案，當中5人由秘魯返港，1人由英國返港。

【08:28】國家衛健委公布，4月5日全國新增報告新冠肺炎無症狀感染者78宗，其中境外輸入40宗，尚在醫學觀察無症狀感染者1047宗（境外輸入275宗）。

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【08:00】截至周一（6日）上午8時，全國確診病例82967宗，累計死亡人數3338人，疑似病例107宗，治癒病例77254宗；在湖北，累計67803宗確診，死亡總數3210人。

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【04:00】昨日有多宗初步確診個案，料今日覆核有結果：

聯合醫院昨晚增一名英國留學生初步確診，患者為20歲女病人，3月20日抵港，其深喉唾液樣本對病毒呈陽性。

伊利沙伯醫院昨晚再多2宗初步確診個案，患者是兩兄弟，分別是8歲和3歲，他們的母親早前已確診。

瑪麗醫院昨下午增2名無病徵患者初步確診，其中一人到過美國及墨西哥，從英國返港，另一病人同樣從英國返港。

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