【新冠肺炎】24宗新確診8人未入院　皇室堡馬莎再增一員工初確診

衞生防護中心公布，本港今日（6日）新增24宗新型肺炎個案，累計確診宗數達915宗（包括914宗確診及1宗疑似個案）。其中在銅鑼灣皇室堡馬莎分店工作的第903宗個案，除了其妻子（第835宗）早前已確診外，消息指，同一分店再增一名24歲男店員初步確診，他無外遊紀錄。 24個新患者當中，有8人至晚上仍未獲安排入院，包括5名從秘魯乘包機返港的人士，他們需在亞洲國際博覽館檢測中心等候安排入院。

衞生防護中心透露，今日新增的第903宗個案、48歲男患者於銅鑼灣皇室堡馬莎分店工作，其太太是第835宗個案，不過由於男病人較妻子更早發病，相信是由丈夫傳染予妻子，兩夫婦均無外遊，住在將軍澳寶盈花園，未知感染源頭，兩人分別在瑪嘉烈醫院及東區醫院留醫。48歲男子於3月23日發病，3月25日與7名同事到銅鑼灣CEO唱卡拉OK，最後上班日是3月28日。

至晚上有消息指，該馬莎分店有另一名24歲男店員初步確診，病人同樣無外遊，有流鼻水、頭痛及疲倦等病徵，目前在東區醫院隔離。暫未知24歲男職員有否一同唱K。

根據衞生防護中心公布的資料，24宗新增個案有8人至晚上仍未獲安排入院，其中5人是秘魯乘包機抵港的人士，他們與另外60名滯留秘魯的港人昨日抵港，在亞博接受檢測後確診，當中兩人是到當地自由行的情侶、三人是參與旅行團的團友，他們需在亞博等候安排入院。

餘下3名未入院的患者是第897、899、900宗個案患者，均有外遊史，分別住在西營盤縉城峰2座、堅尼地城石山街11號Lexington Hill，以及半山羅便臣道70號雍景臺。