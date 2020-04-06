新冠肺炎│延長禁令第一擊　非香港居民無限期禁乘飛機入境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，政府發言人今晚（6日）宣布，特區政府將會延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。

政府無限期禁止外國人入境，到港前14日曾到外國的中澳台居民，亦不能入境。（資料圖片）

政府：近兩周確診者 75%潛伏期身處外地

政府發言人解釋，現時疫情在全球仍然嚴峻，全球確診個案截至今早已超過118萬宗。至於香港的情況，截至今日下午4時，確診及疑似個案總數為915宗，較兩星期前的357宗增加超過一倍。於過去兩個星期，約75%的確診個案曾於潛伏期身處外地，或者是他們的緊密接觸者。有見及此，特區政府決定延長有關入境限制及暫停轉機服務的措施，直至另行通告。

當局指，4月5日經機場入境的旅客只有813人次，較3月24日措施實施前下跌近82%，當中非香港居民只有7人次。

政府發言人表示，特區政府在3月23日公布四方面加強防疫抗疫的措施，當中包括：

所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境； 從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境； 香港國際機場停止一切轉機服務；及 所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。

政府發言人今晚（6日）宣布，香港國際機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。（資料圖片）

上述措施已於3月25日凌晨零時起實施，有關限制入境和轉機的措施當時暫定為期14日，原本明日（4月7日）止，現時宣布延長有關入境限制至另行通告。

在實施上述限制入境的措施時，特區政府因應實際情況需要，豁免小部分人士，相關豁免將繼續適用，包括：

需要在往返外國的航班工作的機組人員或在貨船工作的人員； 履行官方職責的各地政府人員，包括領館人員； 獲特區政府認可，進行有關抗疫工作的人員；及 香港居民的配偶或未成年子女。

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