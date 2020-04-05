【新冠肺炎】因應海外入境人數減　周日晚起將由亞博集中做檢測

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，因應3月中起出現海外返港人潮，醫院管理局在亞洲國際博覽館（亞博）及北大嶼山醫院均設檢測分流站，為有病徵的抵港者做病毒檢測。醫管局公布由於入境人數日漸減少，今晚（5日）八時起將兩個檢測站整合，集中在亞博做檢測。

有滯留秘魯港人乘專機於今日抵港，同機的人需在亞博等候全部人的檢測結果才可離開，衞生防護中心解釋屬特別措施，因未掌握到秘魯當地檢測數目，安全起見需各人等候結果，暫未考慮將此措施擴至全部海外地區。

醫院管理局自3月20日起，在亞博及北大嶼山醫院設檢測中心，為有病徵的機場旅客抽取樣本，並送去醫院做化驗。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻透露相關措施實施兩星期以來，一度作出微調，接受家居檢疫、有病徵的人或密切接觸者亦會被送到亞博檢測。

劉家獻續指，隨入境人數減少，有空間及人手可做更多檢測，因此兩個檢測中心今晚8時起將整合，之後會集中由亞博處理檢測安排。

秘魯返港需等全機乘客有結果才可離開亞博

有滯留秘魯港人預計今日乘專機抵港，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，這批返港人士需先在機場完成手續，包括戴上監察手帶之後，會由專車送到亞博做檢測，若樣本呈陰性便可返回指定地點檢疫，如果有人呈陽性將被送院，同行的密切接觸者則需入檢疫中心。

被問到日後會否考慮將此安排擴大至其他海外地區返港人士，張竹君稱暫未有此考慮，她解釋今次秘魯班機是特別處理，當局未掌握到秘魯當地做檢測的數目，為「穩陣」起見需全部人一同等候檢測結果。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右）出席記者會交代疫情最新發展。（歐嘉樂攝）

行政會議成員林正財早上提及，香港大學正研購入一款新的化驗儀器，病人樣本放入該儀器後料一小時有結果。被問到醫管局會否購入相關的新試劑盒，劉家獻稱會商討有哪些試劑適合本港使用，而醫管局每日可做約一千六百至一千七百個病毒檢測，預計現有試劑量可用多幾個月，亦會繼續向全球不同地方採購試劑應付疫情。

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