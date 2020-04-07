抗疫基金︳工會倡多招保就業　盡快發現金援助　設臨時職位

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港各行各業都大受打擊。政府將推出第二輪防疫抗疫基金，特首林鄭月娥今日（7日）表示，近日與不同行業人士見面，政府希望做到「保就業」，會兼顧到受社交距離影響的行業。本港多個行業包括飲食業、旅遊業、美容美髮業、推拿按摩業要求政府向失業人士提供現金津貼。 其中，飲食業界工會表示，現時工友被放無薪假處於水深火熱，建議政府向失業工友發放每月14,000元的失業救濟金，為期六個月，同時需及早發放，以解決燃眉之急。旅遊業工會則建議政府增加約一萬個臨時職位，以保障工友就業。

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受疫情影響，政府現時規定，食肆入座率不可過半，餐桌間需相隔至少1.5米，每張枱限坐4人，食客和員工均須佩戴口罩。另外，政府亦規定卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及夜店或夜總會由本月1日起關閉14日；而美容院、會址及按摩院則可繼續營業，惟強調「在可行情況下須一直佩戴口罩」，進入處上述3個地方則必需量度體溫，並為客人提供消毒潔手液。此外，遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及派對房間，由上月28日起已被規定關閉14天。

而特首林鄭月娥今日（7日）提及第二輪抗疫基金時表示，政府希望做到「保就業」，會兼顧到受社交距離影響的行業。

飲食業：每月14,000元失業救濟金 為期六個月

本港最新失業率升至3.7%，其中餐飲業失業率更升至7.5%。飲食業職工總會主席郭宏興表示，去年修例風波至今飲食業已受到打擊，據他了解，有飲食業員工由2月初開始放無薪假，如同「無止境」，而在政府限制食肆食客人數後，有食肆要求一半員工放無薪假。他形容，現時業內工友處境是「水深火熱」，建議政府向失業工友發放每月14,000元的失業救濟金，為期六個月，同時需及早發放，以解決失業人士的燃眉之急。

警方與食環署人員曾進行聯合行動，巡查尖沙嘴梳士巴利道一帶食肆。（資料圖片／王譯揚攝）

美容美髮業：派發入息八成的現金津貼 開設臨時職位

香港美容美髮職工會組織幹事劉家樂表示，2至3月期間曾訪問過約300名從業員，當中大部分受訪者均表示有被減薪及放無薪假。工會期望政府能為失業和開工不足的工友提供現金資助，金額為每月入息的八成，並讓員工自行申請。同時，工會亦期望政府增設更多臨時職位，保障員工就業。

推拿、按摩業界：延長失業津貼發放期至6個月 增加再培訓津貼

另外，香港推拿理療專業人員總會理事長陳旭華表示，本港有三至五萬推拿師、按摩師等從業員，疫情以來，有近五成員工失業，而部分員工亦「長工變炒散，月薪變日薪」，每星期工作時數減至5至10小時。而美容院、按摩院的生意額亦大跌七至八成。

而政府早前公布向失業一個月或以上的失業人士，發放最多3個月的現金津貼，惟政府亦簡化發放程序為理由，將受惠對象縮窄至曾領取職津，或學生資助住戶特別津貼的受助人。陳旭華表示，期望政府改善「失業現金津貼」，包括將受惠對象擴至全港失業人士，同時將發放期由3個月延長至6個月，他又指，期望政府早於10月前派發津貼，以盡早幫助失業人士。

陳旭華又指，由於行業大受打擊，有部分從業員亦希望轉行，他建議政府將僱員再培訓局「全日制」課程每日特別津貼由現時的153.8元，提升至最少200元，以補助失業人士接受培訓。

疫情之下，旅遊業大受打擊，機場冷清。（資料圖片/張浩維攝）

旅遊業：資助失業、放無薪假員工 上限14,000元

疫情之下，旅遊業同樣是失業的重災區。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，本港有約九成旅行社停業，員工被放無薪假或失業，相信涉及數萬人。部分員工失去生計，連向銀行貸款亦有困難，是「無辦法生存落去」。她表示，即使本港疫情緩和，受全球疫情影響，旅遊業亦難以在短時間恢復，政府應向失業的從業員發放為期六個月的現金資助，資助額為員工月入的八成，上限為14,000元。而形式上，希望讓工友自行申請。

同時，梁芳遠提及不少前線導遊轉行有困難，希望政府增設約一萬個臨時職位，以保障工友就業。她指，相信政府抗疫工作需要人手，建議政府可考慮在疫情期間，在每區增設臨時服務中心，並安排工作人員為家居隔離人士提供日常生活支援。