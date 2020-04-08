新冠肺炎│許樹昌：個案回落未算受控　行會成員：限聚令宜睇長啲

在湖北武漢率先爆發的新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（7日）新增21宗確診個案，累計有936宗（包括1宗疑似個案），連續4日患者數字維持在30宗以下，當中本地感染個案患者下降至單位數。 中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌形容，本港個案數字回落，而且沒有大量來歷不明的病人，是「有進展、好現象」，但未能說疫情受控。他又說，四人以上「限聚令」能截斷病毒傳播鏈，應繼續實施，直至本港能維持單位數字確診，並能追查所有個案的病源。而行政會議成員林正財及黃國健亦建議政府「睇長啲」，觀察疫情回落才考慮解禁。

▼最新一輪防疫措施▼

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新型冠狀病毒肆虐全球，本港3月中旬掀起一陣「回流潮」，留學生、歐美工作港人等紛紛湧至。港府自3月19日向所有入境人士實施14日強制檢疫，以防海外返港患者引起社區爆發。3月18日，本港的入境人次高達16,276，數字一直高企，至25日才跌破5000以下。3月下旬的患者數字屢創新高，27日新確診個案達65宗，而本周個案終有回落跡象，昨日是患者數字維持在30以下的連續第四天。（見下圖）

許樹昌：個案回落 因「趕尾班車」人士潛伏期已過

身兼政府防疫專家顧問團成員的中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌形容，本港個案數字回落，而且沒有大量來歷不明的病人，是「有進展、好現象」，但仍未能稱疫情受控。他表示，於3月19日之前，從海外返港的人風險最高，他們在港製造了不同患者群組，包括「印度旅行團」及「埃及旅行團」等等，亦擴大了最多人確診的酒吧群組。「而家呢一班人嘅潛伏期開始過去，好彩被佢哋傳染嘅人無繼續傳染好多人，群組無不斷擴散。」

許樹昌續說，由於3月19日後抵港人士須接受14日強制檢疫，除家人以外幾乎隔絕所有社交接觸，「好少辣著個社區」，所以他們引起大規模爆發的風險較低。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

個案維持單位數 便可考慮逐步復工、復課

特首林鄭月娥自3月29日推出「限聚令」，禁止四人以上在公眾地方聚集。許樹昌表示，此措施旨在截斷所有病毒傳播鏈，應繼續實施，直至維持單位數字確診，並能追查所有個案的病源。許又稱，屆時當局可考慮逐步復工、復課，至連續28日無人確診才算疫情受控。

（資料圖片／歐嘉樂攝）

行政會議成員黃國健表示，建議延長「限聚令」至少14日，因為本港疫情尚未到安全水平，萬一叫停抗疫措施後新增個案有反彈，市民定必批評政府決定。他認為每日新增個案降至10宗以下，政府才考慮解禁會較合理，而學生是否復課亦應該「睇定啲」。

林正財：「睇長啲，會穩陣啲」目標是壓低個案至單位數字

另一名行政會議成員林正財表示，被問到應否延長14日「限聚令」，他認為近幾日香港新確診個案有回落，但認為「睇長啲，會穩陣啲」，目標是將每日新增個案再壓低至單位數字。他又指出，現時政府推出的抗疫措施顯示是有果效，不過未可鬆懈，原因是自3月19日實施外國返港人士強制檢疫令，此前的抵港確診人數預料「近尾聲」，而19日後入境的確診者仍需要消化，港府宜觀察多1至2個星期，看各項措施的成效。