防疫抗疫基金│消息：最快明公布新一輪抗疫基金　料支援企業支薪

本港新型冠狀病毒疫情已持續近3個月，累計936宗確診，旅客暫停來港，市民減少外出，令不少行業均經營困難。據了解，政府將推出第二輪抗疫基金，最快明天公布細節。 據悉，第二輪抗疫基金會有多個行業的打工仔受惠。由於抗疫措施及疫情本身都令不少僱員無工開或可能被裁員，政府擬直接幫助企業向這些僱員支薪，支援幅度有待明天公布。 此外，港鐵等公共交通運輸公司亦受疫情影響而客量下跌，預料抗疫基金對此也有着墨。預料支援方向之一是參考現時的公共交通補貼計劃，令市民可節省更多交通支出。

特首林鄭月娥在出席行政會議前表示，了解到社會希望政府支援企業及保就業，特別是因抗疫措施而受嚴重影響的行業。（高仲明攝）

林鄭月娥：老闆都希望政府支援受聘員工

特首林鄭月娥今日（7日）早上在行政會議前提到，外界希望第二輪的「防疫抗疫基金」能夠更有效地做到「保就業」，特別是保護基層員工的就業，「即使是老闆來見我，他們都希望今次政府的支援，能夠幫助保留現時仍然在他企業內受聘的員工，就此我們聽得非常清楚。」

特首林鄭月娥今日見記者時表明，受防疫措施影響嚴重的行業，政府都會兼顧到。政府早前因應新個案不斷，關閉了多類場所，包括健身中心、卡拉OK、酒吧、戲院等。

▼最新一輪防疫措施▼

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多個行業要求政府援助

航空業代表表示，行業有7萬僱員，其中9成因疫情而被解僱或放無薪假。香港空勤人員總工會認為，政府應要求受基金資助的公司承諾不會裁員。

寵物界工會指，寵物美容、寄養及攝影等多個行業，平均生意額均下跌3至7成，從業員中有7.5%已被解僱、逾3成人面臨停薪留職，要求政府為每間實體店資助八萬元，及受影響僱員提供現金賠償。

「香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會」稱，因應疫情，所有展覽、活動都取消或延期，他們要求政府向業界發放最少8個月租金補貼，補貼每名員工60%月薪等。