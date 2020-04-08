新冠肺炎│至少兩人完成檢疫後確診　一人發病時到大帽山端記茶樓

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港昨日（7日）新增21宗確診個案，當中12人有外遊記錄，4人為留學生。確診個案中有至少兩人於14日強制檢疫完成後始確診，當中第935宗個案的61歲男子曾到過美國及英國，並於3月11日發病出現咳嗽，然而近一個月後，至昨日始確診。該男子居於南區舂坎角舂坎角道，該處亦是獨立屋雲集。 另一名完成檢疫後確診的人士為35歲男子，他於4月4日發病，但發病翌日及完成檢疫後即到訪大帽山川龍村57至58號，該處有著名的「大帽山端記茶樓」，並到旺角銀行中心廣場。 另外，未知感染源頭的尼泊爾39歲孕婦（第933宗個案）於4月2日開始咳嗽，她居住於油麻地廟街109號，該大廈為唐樓，當局指要再調查她有否與其他人共用設施。暫有兩人仍等待送院，包括上述孕婦。

居舂坎角道患者一個月前已發病

根據衞生署今日公布的資料，第935宗個案於2月26日至3月19日到過美國及英國，當局指他屬強制家居檢疫人士，3月11日已發病。即他發病近一個月、回港後強制檢疫14日的時間已過後始確診，現時於基督教聯合醫院。當局資料指他居住在舂坎角道，該處有不少獨立屋豪宅，2017年有五幢洋房以15億元成交，即平均一幢作價3億元；2013年亦有洋房以2.55億元成交。

第936宗個案為35歲男子，他3月7日至22日曾到過冰島及英國，料返港後已完成家居檢疫，但於昨日才確診。他於4月4日起失去味覺及嗅覺、咳嗽、流鼻水，居於沙田顯徑邨顯貴樓。完成檢疫後，他於4月5日、即發病後，曾到過荃灣川龍村57至58號，該處有著名的「大帽山端記茶樓」，同日亦到過旺角銀行中心廣場。

未入院確診者住處名單

尼泊爾孕婦發病六日 至昨下午未送院

另外，當局公布第929宗個案原本是尼泊爾兒子確診，但當局卻錯送其父入院。根據資料，第929宗個案為21男，4月6日開始咳嗽，截至中午12時仍於檢疫中心等待送院。他與父親同住於灣仔益誠樓，與個案477及525有流行病學關連。

暫有兩人仍等待送院，當中未知感染源頭的尼泊爾39歲孕婦（第933宗個案）於4月2日開始咳嗽，她居住於油麻地廟街109號，該大廈為唐樓，至昨下午4時仍未送院。當局指要再調查她有否與其他人共用設施。據了解，該孕婦在本周一 （6日）曾到伊利沙伯醫院日間醫療中心婦產科覆診。

昨日無外遊記錄的確診者有9人，當中3人為馬莎職員，屬銅鑼灣卡拉OK群組；另外有4人由檢疫中心送院。在銅鑼灣卡拉OK群組方面，計及昨日（6日）確診的第903宗個案、48歲男子，該群組暫時有4人確診，4人於3月25日曾到過銅鑼灣樂聲大廈，即卡拉OK「Neway CEO」所在的大廈。

今日該群組確診的個案中，第923宗個案為31歲女子，她於4月3日開始頭痛，居於大圍悠安街21號湖景花園，現時於威爾斯親王醫院留醫。她於4月3日到過灣仔告士打道88號，該處有馬莎食品專門店；她亦曾到過上環信德中心，該處亦有馬莎分店。

▼最新一輪防疫措施▼

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銅鑼灣卡拉OK群組另外的個案為第925宗個案，為19歲女子，於4月4日出現發燒、鼻塞及喉嚨痛病徵，居於九龍城德朗邨德璋樓，現時於廣華醫院留醫。第932宗個案亦屬群組之一，他為24歲男子，於3月29日開始流鼻水，居於柴灣康平街8號華裕閣，現時於東區尤德夫人那打素醫院，他亦曾到過上環信德中心。