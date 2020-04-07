新冠肺炎│銅鑼灣CEO唱K群組增3人確診　馬莎共5名員工感染

肆虐湖北武漢以至全球多國的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（7日）新增21人確診，累計個案達936宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，「銅鑼灣卡拉OK群組」再添三人確診，他們是第903號個案、48歲男子的同事。48歲男子在銅鑼灣皇室堡馬莎工作，其他人則在其他分店上班，曾一行八人到怡和街CEO Neway唱卡拉OK。 至於早前確診、第903號個案的48歲妻子（第835號個案），則在鑽石山馬莎辦公室任文職人員。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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張竹君昨日表示，第903號個案的48歲男子是一名售貨員，在銅鑼灣皇室堡馬莎任職售貨員。他在3月25日曾為同事餞行，一行八人到銅鑼灣怡和街樂聲大廈CEO Neway唱卡拉OK，期間無戴口罩。她稱，今日再添三名同行人士確診，分別是31歲女子（第923號個案）、19歲女子（第925號個案）和第932號個案。三人分別在尖沙咀辦公室、銅鑼灣皇室堡分店、上環及灣仔馬莎分店擔任不同職位，包括售貨員及收銀員等。至於早前確診、第903號個案的48歲妻子（第835號個案），則在鑽石山馬莎辦公室任文職人員。

張竹君：比較擔心馬莎患者曾和其他同事一起用膳

張表示，個案的詳細接觸史有待調查，部份患者在發病後仍有上班，但工作時有戴口罩，她比較擔心他們曾和其他同事一起用膳。張竹君說，相信三人在唱卡拉OK時受感染，有關馬莎分店做好清潔便可，不會要求他們停業。

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馬莎：所有分店暫停營業直至另行通知

英國馬莎表示，於4月3日接獲香港政府衞生署通知，有員工確診感染新型冠狀病毒，他們曾於荷里活廣場、皇室堡、上環信德中心、灣仔分店及尖沙咀辦公室工作。他們現正於醫院接受治療。馬莎表示，一向以確保員工及顧客的安全及健康為首要考慮。在這個嚴峻時期，團隊將繼續同心合力，致力並肩克服各種困難和挑戰。

馬莎全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業及辦公，以進行徹底清潔消毒。公司會監察及評估各分店的情況，於適當時間在本公司社交媒體上公佈各分店重新營業日期。公司現正進行全體員工出勤內部調查，以追蹤員工於過去14天的工作行程，了解其潛在受感染的風險。如過去14天內曾與確診者有緊密接觸的員工須即時接受隔離。所有員工於工作期間必須佩戴口罩以及於上班前量度體溫；所有食品部員工必須佩帶手套工作；店內提供酒精搓手液，員工須定時清潔及消毒雙手。馬莎正密切監察情況及繼續遵從衞生署的指引，為所有分店和辦公室的員工及顧客提供適切的支援。