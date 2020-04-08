新冠肺炎│石湖墟賽馬會診所運作助理確診　無接觸過患者源頭不明

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，北區醫院今日（8日）公布，石湖墟賽馬會普通科門診診所一名57歲女運作助理確診。北區醫院發言人表示，該員工過去14日無外遊紀錄，亦沒有接觸過確診個案，現時正於北區醫院接受隔離治療，情況穩定。 北區醫院又指，該診所今天起將暫時關閉一天進行徹底消毒。

石湖墟賽馬會普通科門診診所一名57歲運作助理確診，過去14日無外遊記錄。（資料圖片）

無外遊紀錄 工作時穿戴防護裝備

北區醫院發言人今晚公布，診所一名57歲運作助理自4月3日起出現咳嗽及喉嚨痛，但無發燒。她過去14日內並無外遊紀錄，亦沒有接觸確診個案。該員工4月7日在診所接受深喉唾液樣本病毒測試，晚上證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

發言人續稱，該員工主要負責診所清潔工作，工作期間一直穿戴個人防護裝備。到目前為止，診所未有確診患者的到診紀錄。診所正與衞生防護中心追蹤該確診員工的密切接觸者，安排檢測及跟進所需檢疫安排，並會密切監察診所職員健康情況。

▼最新一輪防疫措施▼

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診所關閉 覆診病人轉粉嶺家庭醫學中心就診

診所今天起將暫時關閉一天進行徹底消毒。職員會聯絡已預約的病人，安排他們到區內的粉嶺家庭醫學中心就診。病人如有查詢，可於辦公時間內致電診所熱線2670 0211。