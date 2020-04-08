黑臉琵鷺全球數量創新高　后海灣數量不升反跌　環團：濕地正惡化

每年都會來港過冬的黑臉琵鷺，去年全球數目首次衝破4,000隻大關。香港觀鳥會今日（8日）公布「黑臉琵鷺全球同步普查」結果，黑臉琵鷺數字是有記錄以來最高，達4,851隻，較去年增加8.7%，因應最快明年會就黑臉琵鷺評級，黑臉琵鷺或有機會「脫瀕」。 然而，在香港棲息的黑臉琵鷺數量卻顯著下降，在后海灣僅錄得361隻，較2010年減少22%，觀鳥會指顯示后海灣濕地生境的素質正在惡化。

米埔棲息的黑臉琵鷺。（Li King Wa/香港觀鳥會）

+ 2

黑臉琵鷺全球同步普查覆蓋全球超過120 個地點，今年1月17日至19日共錄得4,851隻，成自1989年有記錄以來最高，當中台灣最多，達2,785隻（佔整體57.4%），亦較去年增加15.7%，絕大部份棲息於台南魚塘，估計與食物量豐富有關；其後依次為中國大陸（佔21.3%）、日本（佔11.2%）。至於后海灣（包括香港及深圳）則排名第四，錄得361隻（佔7.4%），較去年減少22隻，亦較2010年錄得462隻減少22%，按年下跌1.4%。

最快明年評級 黑臉琵鷺或有機會「脫瀕」

香港觀鳥會研究經理余日東表示，全球黑臉琵鷺再創新高是大喜訊，已是過去五年第四次破紀錄，但黑臉琵鷺數目穩定上升，會否令其在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中由「瀕危」降至「易危」，他解釋每種鳥類平均3至4年評估一次，估計黑臉琵鷺最快明年才能重新評級，「脫瀕」機會也較大。

在魚塘中覓食的黑臉琵鷺。（Chung Yun Tak /香港觀鳥會）

環團憂后海灣濕地環境惡化

余日東又稱，后海灣錄得的黑臉琵鷺數字較波動，環境素質下降令人擔憂，顯示濕地環境惡化，估計適合黑臉琵鷺的食物減少，促使他們不選擇來港棲息。他分析指，從衛星圖可見綠色範圍仍能保持，但深圳發展壓力及速度均較香港快，若兩地欠缺保育及發展規劃交流，且不控制鄰近地區發展，對環境會造成一定壓力。余日東說，「黑臉琵鷺住得唔好就會去第二度」，強調除了維持度冬地的安全性，能否覓食也是其重要考慮因素。

此外，鄰近本港的澳門黑臉琵鷺數字亦下降，余日東估計有機會與澳門近年填海及基建工程增加有關。他稱，若大灣區城市發展持續，沿岸環境由泥灘濕地變為城市，適合黑臉琵鷺的泥灘生境將更趨減少，黑臉琵鷺或許在后海灣及澳門消失，認為保護泥灘及魚塘工作刻不容緩。

香港觀鳥會表示，除了已於魚塘實行7 年的香港魚塘生態保育計劃，建議增加主動保育措施保持后海灣一帶魚塘的完整性，特別是維持傳統的養殖運作，例如政府應審慎地批核魚塘區發展計劃、加強打擊倒泥頭執法工作，長遠有效地增加后海灣的黑臉琵鷺承載量。