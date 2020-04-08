防疫抗疫基金｜香港員工補貼交僱主　澳門直接向僱員派5000元

新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥於記者會上形容，目前面對史無前例的挑戰，亦需史無前例提供工資補貼，當中保就業計劃涉款800億元。 港府將向合資格僱主每月每名僱員最多提供9000元補貼為期6個月，僱主需承諾不裁員，以達致保就業目的。對比同日公布僱員支援措施的澳門，當地除向向合資格僱員每月派5000元，為期三個月外；亦向僱主發放援助，金額由1.5萬至20萬元不等，連鎖店最多可獲100萬元。 另外，港澳兩地均會向自由工作者提供一筆過資助，本港的金額為7,500元，而澳門則多一倍達1.5萬元。

▼澳門防疫基金措施▼

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香港採取「錢跟僱主走」的模式，除由政府支薪的僱主，所有為僱主均符合資格，申請僱主亦須承諾不會裁員。工資補貼為工資的五成，每月工資1.8萬元為上限，即最多提供9000元補貼，計劃為期6個月，分兩期支付，期望不遲於今年6月發放第一期，預計會有150萬人受惠。

澳門則分別向僱員和僱主派錢，一次性發放三個月款項，平均一個月為5,000元，合共1.5萬元。另外，支援企業方面，澳門政府宣布，將以僱員人數計算，向合資格企業發放一次性援助款項，金額由1.5萬至20萬元。同一納稅人若持有多間商號，最多只獲發100萬元；獲發援助款項者，如於6個月內不合理解僱僱員，須按比例退回款項。

澳門自由工作者一筆過最少獲１.5萬元 港少一半

另外，香港及澳門的自由工作者均可獲一筆過撥款，本港的自由工作補貼則較澳門少一半。香港的一筆過撥款金額為7,500元；澳門則按聘用僱員數目而定，金額由1.5萬元至20萬元不等。另澳門亦針對自由工作者提供銀行貸款利息補貼計劃，可獲上限為10萬元銀行貸款的2年期利息補貼，利率補貼上限為4%，補貼最高金額為8,000元。

林鄭：經僱主補貼工資最直接最快

林鄭在會上多次被問到，為何不向僱員直接資助，她認為，這個方法是最快及最直接，相反，直接向百萬個僱員提供工資補貼是有困難。她表示，申請的條款是要僱主承諾不會裁員，若然違反承諾，政府可撤回發放的補貼，甚至收取附加費，又希望僱主由今日起不要裁員。她續指，補貼要全數用於員工薪酬，並作用作繳付租金，而計劃具透明度，會公開登記的僱主名單，以供外界監察，不擔心僱主在共渡時艱時濫用補貼。

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林鄭稱推出保就業措施時曾參考本港各界及外國經驗。根據職工盟早前提供的12個國家的僱員援助方案，例如英國政府代替受影響企業，向員工支付最多八成工資；德國則向全職或兼職的僱員提供六成工資保障。至於新加坡方面，政府資助企業向員工發放薪金，補貼四月份所有當地員工的七成半薪金。