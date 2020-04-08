新冠肺炎︳上水石湖墟診所女職員確診　發病後有上班與5同事午膳

率先在武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日（8日）新增25宗確診個案，累計已有961人染病。上水石湖墟賽馬會普通科門診診所一名57歲女運作助理今日確診，她沒有外遊紀錄，而該診所亦未有確診個案或高危個案。患者的五名同事及兩個兒子被列作密切接觸者，其中一名同事出現病徵。 涉事診所已暫時關閉，當局安排已預約的260位病人到其他診所就診。另外，患者其中一日曾到打鼓嶺普通科門診工作，該診所亦會關閉清潔。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，石湖墟賽馬會普通科門診診所一名57歲女運作助理今日確診，她沒有外遊紀錄，而該診所亦未有確診個案或高危個案。患者的五名同事及兩個兒子被列作密切接觸者，須接受檢疫。其中一個兒子被送往北區醫院，初步病毒結果呈陰性。

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石湖墟賽馬會普通科門診診所一名57歲運作助理確診，過去14日無外遊記錄。（資料圖片）

診所46名非緊密接觸職員已接受檢測 15人有病徵 3人入院

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，患者在4月3日起咳嗽、喉嚨痛，但無發燒，於4月3、4、6、7日均有上班。她續說，患者平常工作時有戴外科口罩；清理垃圾和洗廁所時有戴全面面罩；而清潔發燒病人的病格時，則會戴N95口罩。

石湖墟賽馬會普通科門診診所有5名員工曾與患者一同午膳，故被列為密切接觸者，其中一人有病徵。另外，當局已為新界東醫院聯網家庭醫學部其他46名職員進行病毒檢測，正等待結果；15人出現上呼吸道感染徵狀，當中三人的病徵較嚴重，已安排入院。涉事診所已暫時關閉，當局安排已預約的260位病人到其他診所就診。另外，患者其中一日曾到打鼓嶺普通科門診工作，該診所亦會關閉清潔。

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