防疫抗疫基金｜政府210億元助16特定行業　提高中小企融資擔保額

疫情下百業蕭條，為禁止羣組聚集以防止病毒在本地傳播，港府今日（8日）延長限聚令至4月23日，部分行業被逼停業。特首林鄭月娥下午公布第二輪防疫抗疫基金「保就業」，涉及金額達1,375億元。新措施中將動用210億元支援16個特定行業，包括11類被下令關閉的行業。 另亦改良中小企融資擔保計劃，提高擔保額；百分百信貸擔保金額由200萬元提高至400萬元。

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重點支援11類被下令關閉的行業

受限聚令影響，政府先後要求關閉酒吧及酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、「派對房間」、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、美容院、按摩院，仍然營運的的餐飲業亦受眾多限制，例如顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%、桌子之間最少有1.5米距離或有效的隔板等。即使不受限聚令管制行業，疫情亦令生意大受打擊。

首輪防疫抗疫基金金額達300億元，至第二輪基金「加碼」增至1,375億元。林鄭月娥表示，新一輪計劃需符合五大準則，包括簡單易明、容易申請、迅速發放、涵蓋範圍廣泛（尤其為受重創行業提供額外協助），以及為日後經濟復甦鋪路。她稱第一輪未受惠行業，以及因要保持社交距離而要停業行業，將納入新一輪計劃，涉及金額達210億元，推出16個支援項目，將惠及包括補習社、中小型交易所參加者及証監會持牌人等，以及11類被下令關閉的行業，當中支援客運業、建造業及食肆涉及款項過億元，直言「保就業」是放在首位。

▼限聚令升級延長▼

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林鄭表示，將改良中小企融資擔保計劃，提高擔保額，八成信貸擔保額由1,500萬提高至1,800萬元；九成信貸擔保，由600萬元提高至800萬元，百分百信貸擔保金額則由200萬元提高至400萬元，為八成及九成的擔保貸款提供為期一年不超過3%特惠利息；同時提高百分百特別擔保產品的政府信貸保證承擔額，由200億元增加至500億元，配合企業的更大需求，她料三個計劃的政府信貸承擔總額為1,830億元。

此外，政府指示金管局調整規管準則，容許銀行釋放共1萬億元借貸空間，讓貸款人在指定時間內「還息不還本」，為企業提供應急錢。