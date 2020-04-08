選民登記冊覆核案｜楊健興歡迎裁決　若禁查閱會影響選舉公平性

香港記者協會主席楊健興，就警察員佐級協會要求禁查選民登記冊的司法覆核被裁敗訴，楊稱對裁決感到高興，又強調沒有證據顯示，警員被起底的資料是來自選民登記冊。楊亦指，若記者不能查閱選民名冊，將無法揭露種票等不法行為，選舉的公平性亦可能受影響。

記協主席楊健興稱很高興記者可以做回原本的工作。(李慧娜攝)

警察員佐級協會指有警員被起底，要求禁止公眾查閱選民登記冊，去年在上訴庭取得臨時禁制令，亦有申請司法覆核。香港記者協會亦加入訴訟，成為利害關係方。警察員佐級協會今被判敗訴。

不能因登記冊有資料便禁查

記協主席楊健興在得知結果後表示，歡迎法庭的裁決，早前的臨時禁制令亦推翻。他指雖然法官承認「起底」也是嚴重的問題，受社會關注，惟楊指不能因此歸咎於因選民登記冊有相關資料，而一刀切禁制查冊。

法官肯定傳媒監察的重要性

他續指，選民登記冊的資料基本上都是地址，沒有證據顯示起底的資料是來自選民登記冊。法官明顯不接受現時的起底問題，是來自選民登記冊的資料。楊對法官解釋起底問題，與選民登記冊之間的關係，以及肯定對傳媒監察和資訊公開的重要性，感到高興。

無法監察會影響選舉的公正性

他又指，選舉時有爭議，傳媒的作用在於揭露當中的漏洞，或有人利用法律上的灰色地帶。若法庭有禁制令，記者不能如之前般查閱選民登記冊的資料，將不能揭露「一屋多姓」、種票等不法行為，選舉的公正和廉潔也會受到質疑。