徐德義稱逾200宗屬本地個案並無外遊　武漢到港毋須強制驗唾液

新型冠狀病毒肺炎持續在香港擴散，港府今日（8日）起要求所有機場入境人士需先到亞洲國際博覽館的臨時檢測中心交唾液樣本，而英國返港者更需等候檢測結果方可離開，但對於是次新型肺炎的率先爆發地湖北省，抵港人士會獲發樣本瓶自行收集深喉唾液，交回樣本與否並非強制。 食物及衞生局副局長徐德義認為，海外返港者確診比率每100人有約1.1至1.2個人，反觀首批武漢包機回港的港人，逾400人當中只得1人確診，現階段數據顯示海外返港無病徵的人士風險更高，形容目前的檢測措施恰當。 他提到本港至今有約200多宗個案屬本地個案、無外遊史，難預測這些個案會否引發大型社區爆發，政府此時不能鬆懈，必須加大力度推相應措施以減低確診宗數。

因應新型肺炎疫情發展，港府今日起要求所有海外地區經機場抵港人士，需先到亞博檢測中心交唾液樣本才可離開，而英國返港人士更需要留在亞博等候檢測結果，才可以回家再接受家居檢疫。

不過對於疫情第一個爆發點湖北武漢，檢測措施與海外人士有異，若過去14日到過湖北省的人士經陸路口岸入境，會獲發深喉唾液樣本瓶，入境人士翌日自行交回，措施目前並非強制。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

469武漢港人僅1人返港後確診 風險較海外地區低

食物及衞生局副局長徐德義指出，檢測措施因應各地疫情發展而改變，由於近日海外輸入個案增加，海外返港人士每100人若有1.2至1.2個人確診，陽性比率較高。比較起來，首批乘包機回港的武漢港人，469人當中僅1人回港後確診，相對而言海外地區返港且無病徵的人士，風險較武漢返港者更高，故兩者的檢測安排有異。目前非香港居民不得從內地或外國來港，除非獲豁免人士。

至於措施非強制會否影響成效，徐德義稱，之前在機場推同樣措施時，收回樣本瓶的比率達七至八成，證明返港人士同樣緊張自己有無染病，當局會再監察樣本收回率是否達滿意水平。

現時入境人士需強制14日家居檢疫，徐德義稱，海外返港者需戴電子手帶以監察，而內地返港人士主要用手機分享實時定位監察，將按實際情況再調整措施。