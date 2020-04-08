新冠肺炎︳確診尼泊爾孕婦發病後到伊院產檢　醫護有戴口罩抽血

率先在湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情在全球各地持續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日（8日）新增25宗確診個案，累計已有961人染病。 昨日（7日）一名39歲的尼泊爾裔孕婦確診，她在發病後曾到伊利沙伯醫院日間醫療中心婦產科覆診。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，患者進入日間診所時體溫正常，並全程有戴外科口罩。醫護人員曾替她抽血及照超聲波檢查，衞生署進行風險評估後，認為孕婦傳染醫護人員的機會低。

▼限聚令升級延長▼

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張竹君醫生昨日稱，未知感染源頭的尼泊爾裔39歲孕婦（第933號個案，懷孕19周）於4月2日開始咳嗽，與兒子同居住於油麻地廟街109號，該大廈為唐樓。張今日表示，患者所住的單位有獨立洗手間，兒子是密切接觸者。

▼最新一輪防疫措施▼

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據了解，該孕婦在本周一 （6日）曾到伊利沙伯醫院日間醫療中心婦產科覆診。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日證實，患者於4月3日曾到伊利沙伯醫院急症室，當時她無發燒，但有輕微上呼吸道感染，醫生檢查後不需要她即時入院，並派樣本瓶給她。4月6日，她將樣本瓶交還伊院急症室，其後到該院的日間醫療中心接受產前例行檢查。至同日晚上10時，患者接獲通知其唾液樣本結果呈陽性。

醫護人員曾替患者抽血、照超聲波

何婉霞強調，確診孕婦進入日間診所時體溫正常，並全程有戴外科口罩。醫護人員曾替她抽血及做超聲波檢查，期間亦有戴外科口罩和做好手部衛生。她表示，衞生署進行風險評估後，認為孕婦傳染醫護人員的機會低；為審慎起見，有關醫護人員仍需接受醫學監察，留意有否出現病徵，以及定時量體溫。