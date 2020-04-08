【新冠肺炎】機場冷清九成店鋪停業　料機管局將再推紓困措施

新冠疫情下多國採取封關措施，曾是全球十大最繁忙的香港國際機場也因而變得冷清。本港在3月23日封關，機管局同日宣布減免租戶在3月至5月的七成租金，並即日起14天內可豁免交租，多間店鋪隨即休業。 兩星期過去，機場內的九成店鋪繼續休業，僅剩便利店、兌換店及部分食肆營業。接機大堂也因新的檢疫措施不再見抵港旅客。

曾是全球十大最繁忙機場的香港國際機場人流冷清。（麥凱茵攝）

機管局在3月23日宣布免去租戶14日的租金，並3月至5月的七成租金。有店鋪負責人早前透露，在旅客大減下每日營業額僅得200元，故在免租會乾脆休業。兩星期免租期已過，據悉機管局擬再寬免暫停營業的商舖及食肆的租金至4月21日。

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記者今日（8日）到過機場視察，過去人頭湧湧皊場面不再，電子顯示屏僅有一頁半的航班資料，在機場內走動的大多是職員及機組人員。而離境大堂僅得麥當勞、一間便利店及一間兌換店繼續營業，其餘九成繼續休業。

▼限聚令升級延長▼

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對比上兩周接機大堂的食肆大多有營業，但隨着政府宣布所有抵港人士要乘專車到亞博館作採集深喉唾液作樣本後，今日接機大堂再無抵港人士，只有五間餐廳、一間便利店、一間飯品店及一間兌換店繼續營業，相信是機場僅有的店鋪，因大多職員均在接機大堂穿暢、用膳。