新冠肺炎｜跨境貨車司機周五起入境深圳須持健康證明　設現場檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府發言人今日（8日）指，就深圳市和珠海市對香港跨境司機在防疫方面的要求，宣布深圳市政府及珠海市政府由4月10日起，分別要求所有經深圳口岸必須提供健康認證碼及7天內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明；港珠澳大橋口岸入境的跨境貨車司機，則須提供7天內核酸檢測陰性結果證明。 而內地會在口岸現場集中為香港跨境貨車司機進行檢測，費用為350元，港府將代繳相關費用。

▼限聚令升級延長▼

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特區政府發言人指，與廣東省政府及有關市政府緊密聯繫和協調，並與運輸業界溝通，以期達至聯防聯控的目的，確保跨境貨物流正常運作。特區政府表示，由4月10日起所有經深圳口岸入境的跨境貨車司機必須提供「i深圳」健康認證碼及7天內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，供深圳海關人員驗核後才可進入深圳境內。

而珠海市政府亦要求，所有經港珠澳大橋入境珠海的跨境貨車司機，同日起必須提供7天內核酸檢測陰性結果證明。司機在進入口岸前必須預先準備核酸檢測陰性結果證明。

而內地將會在口岸現場集中為香港跨境貨車司機進行檢測，費用為港幣350元，特區政府將承擔相關費用。運輸署將盡快通知運輸業界有關檢測的具體安排。