防疫抗疫基金｜被下令停業可獲最多10萬津貼　部份行業按規摸發放

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府已要求11類處所關閉，包括酒吧等。不過，政府早前並未有對有關行業作任何援助。 政府今日（8日）宣布第二輪防疫抗疫基金，表明指定關閉的處所可獲津貼，每個中心可獲一筆過十萬元津貼；美容院及按摩院則會按三級發放，金額由3萬至10萬元不等，連鎖店最多可獲300萬元。至於戲院最多可取300萬元津貼。

政府今日（8日）宣布第二輪防疫抗疫基金，表明指定關閉的處所可獲津貼。（梁鵬威攝）

因應疫情，政府先後要求關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所（包括戲院）、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及按摩院。

特首林鄭月娥指出，除了美容院、按摩院及戲院外，被法定要求關閉的處所，每中心可獲一筆過10萬元津貼。

政府會向被指令關閉或採取指明預防措施的行業提供一次過津貼： 遊戲機中心：10萬元 商營浴室：10萬元 健身中心：10萬元 遊樂場所 (桌球場所、公眾保齡球場及公眾溜冰場)：10萬元 公眾娛樂場所牌照持有人(非戲院處所) ： 10萬元 臨時公眾娛樂場所牌照持有人：2萬元 麻將/天九耍樂處所：10萬元 會址合格證明書持有人： 10萬元 美容院：按處所的大小發放3萬至10萬元，連鎖美容院最多可獲3百萬元 按摩院：按處所的大小發放3萬至10萬元，連鎖按摩院最多可獲3百萬元 政府土地上由非政府機構營辦的康樂及體育設施營運者：10萬元

在新措施下，健身中心可獲一筆過十萬元津貼。（高仲明攝）

美容院、按摩院分三級發放

至於今日才被勒令停止營業的美容院及按摩院，林鄭月娥指出，由於有關處所的規模大小有別，故政府會分三級發放津貼，小型美容院可獲3萬元；中型可獲6萬元；大型則可獲10萬元。

戲院津貼上限300萬元

而戲院的每個銀幕可一筆過獲十萬元津貼，但每條院線最多只可獲300萬元。

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