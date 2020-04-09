【新冠肺炎】江門確診婦香港隔離期間有病徵無申報　疑轉三間酒店

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東省衛健委周六（7日）通報指，一名婦人曾到美國探親，3月19日回港後於旺角一間酒店接受強制檢疫，返回江門後確診。衞生防護中心曾表示，該名婦人曾在香港轉過兩間酒店。 根據最新資料顯示，在廣東省衞健委通報的個案中，除了旺角智選假日酒店外，再多兩間確診者或疑似個案曾入住的酒店，即合共涉三間酒店，暫未知是否同為該江門婦人。

江門確診七旬婦，曾住旺角Holiday Inn Express智選假日酒店。（資料圖片 / 王譯揚攝）

內地通報患者旺角智選假日酒店隔離

根據廣東省衛健委周六的公布，該名病人是江門市一名70歲婦人，在美國入境香港。她在3月21日早上抵港後，便到旺角智選假日酒店集中隔離14日，直至4月3日解除隔離。在4月4日，她經港珠澳大橋口岸返回內地，然後在江門確診。

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最新資料涉三間酒店

不過，根據最新資料，與廣東省衞健委通報有關的個案中，除了旺角智選假日酒店外，再多兩間確診者曾入住的酒店，分別有旺角帝盛酒店，以及西營盤萬怡酒店，即累計合共有三間酒店，但暫未知是否同為該江門婦人。

記者翻查廣東省衞健委網站，在昨日（8日）的通告中，未有顯示有新增的輸入個案來自香港。

該名確診內地人士於4月4日上午搭乘港珠澳大橋穿梭巴士至珠海，其後確診。（資料圖片）

張竹君：可能心急返咗大陸

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上表示，該名婦人於一間酒店進行家居隔離，離開家居檢疫後再去過另一間酒店。雖然隔離期間有病徵，但沒有通知衞生署，坦言：「可能心急返咗大陸，喺大陸確診」。