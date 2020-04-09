抗疫基金︳羅致光：最快6月底發放薪補貼　受資助僱主不可裁員

政府昨日公布第二輪防疫抗疫基金，涉及1,375億元。措施包括向多個行業發放薪資補貼，上限為工資的五成，補貼上限為9,000元，為期6個月、獲資助僱主需承諾不裁員，以達致保就業目的。 勞工及福利局局長羅致光今日(9日)在港台節目中表示，初步打算分兩次發放津貼，而申請補貼的僱主，可在今年1至4月中選定一個月作為指定月份，以當月員工人數和薪酬作為申請補貼的計算基準。羅致光強調，補貼需直接令員工受惠，同時受資助僱主不可裁員。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

勞工及福利局局長羅致光表示，期望六月底可以發放第一輪津貼，初步打算會分兩次發放津貼，而措施執行細節仍可作調整。而申請補貼的僱主，可在今年1至4月選定一個月作為指定月份，以當月員工人數和薪酬作為申請補貼的計算基準。

薪酬補貼原則包括不可減少僱員人數

羅致光再解釋，設立薪酬補貼有兩個原則，包括補貼需直接令員工受惠，同時受資助僱主不可裁員。而不裁員不代表不可解僱員工，政府也難以逐一對照受僱員工名單，但強調僱主不可減少僱員人數，若僱員違反承諾，除了收回資助，僱主亦會受懲罰。

而罰則方面，羅致光表示仍未決定懲罰的細節，但初步相信涉及「扣錢」，若受資助僱主有明顯問題，政府亦會主動調查，他強調需透過措施的高透明度，令大眾都可監察。

制度難滴水不漏

羅致光亦表示，本港各行各業有不同情況，要設計出「滴水不漏」的制度相當困難，但希望「幫到最多人」。至於大企業是否需要薪酬補貼，羅致光指，留意到部分大企業裁員的人數多，以數百上千人計算；惟他亦稱，相信未必所有大企業都有困難，企業會自動選擇不申請。

至於有市民關注薪酬補貼，有否考慮補貼以佣金為主要收入的僱員。羅致光表示，僱主在公強積金時需將佣金計算在內，故強積金會有紀錄，但如果無強積金以及無報稅，將很難協助。

65歲在職人士有職津 長生津補貼

另外，羅致光在商台節目中表示，補貼措施難滴水不漏，只能用各項措施互相「補漏」。舉例而言，本港不少綠色小巴司機已經超過65歲以上，無需供強積金，但若他們開工不足、收入減少，便可申請在職家庭津貼或長者生活津貼。