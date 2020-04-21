新冠肺炎│畢業生職位減四成　HR料企業停招MT　IT背景學生有優勢

新冠肺炎疫情持續，本港經濟步入寒冬，各行業均受影響，3月失業率進一步上升至4.2%，創近10年新高。大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據亦顯示，今年首季聘請大學畢業生職位的數目，比去年同期減少4成。有人力資源顧問相信，今年畢業生求職困難，估計入職薪酬將比往年低，大部分企業即使沒有停止招聘計劃，亦會減少招聘規模。 比較不同行業，人力資源顧問指部分企業已經停止招聘大學畢業培訓生（Management Trainee），而商界的初級職位一般均開放予所有科目背景的畢業生申請，相信競爭很大。不過，由於學校停課、有企業要求家居工作，從而衍生出線上學習、家居工作系統，金融科技（FinTech）發展，令創科行業逆市向上，相信具有資訊科技背景的學生，今年就業較有優勢。

職位較去年同期減4成



大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）最新數據顯示，今年第一季的畢業職位數目明顯跌去年大跌。在全職畢業職位方面，今年1月至3月僅得12,217份，較去年同期的20,331份，下跌8,114份，跌幅高達四成。至於兼職畢業職位，更是由1,511份，大減至530份，跌6成半。

畢業生就業「肯定難好多」 畢業生「初出茅廬」處境尷尬

香港人才管理協會副會長梁偉佳直言，今年畢業生就業「肯定難好多」。他解釋，受疫情影響，大部分公司已裁員、減薪以減少經營成本，即使沒有停止招聘計劃，招聘的規模亦會縮小。以往農曆新年後是招聘旺季，但今年招聘大減，預料今年畢業生的入職薪酬不會增加。

梁偉佳又提及，今年企業在招聘時會特別注重成本因素，雖然大部分畢業生入職薪酬為1.5萬左右，但卻是「初出茅廬，白紙一張」，企業需花資源和時間培訓，因此相信企業寧願以1.8萬或2萬的薪金，聘請有兩三年經驗的應徵者，令畢業生的處境「尷尬」。

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料入職薪酬比往年低 求職者應緊貼市場動向

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍表示，今年畢業生就業困難程度是可以預見的，預料今年整體畢業生入職薪酬會較去年低。她指，今年畢業生將與有一至三年工作經驗的人士競爭，對於企業而言，一至三年工作經驗一般有一定經濟負擔，同時願意減少人工入職。

周綺萍建議，畢業生需緊貼市場動向，同時對薪酬、工作福利等要求保持彈性。若短時間內未能找到全職工作，亦可以先做兼職工作，或者選擇進修、做義工等活動，減少空窗期。

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍建議，畢業生需緊貼市場動向，同時對薪酬、工作福利等要求保持彈性。（林若勤攝/資料圖片）

企業停招MT 料有IT背景學生有優勢

比較不同行業，梁偉佳認為，零售、物流、餐飲業是疫情下的「重災區」，基本上已停止招聘。而以往推出針對大學畢業培訓生計劃的企業，今年的招聘意欲亦減低。據他了解，有部分會計師樓已停止今年招聘MT的計劃。梁偉佳指，由於商科學生人數多，而企業初級職位一般開放於所有科目背景的畢業生申請，相信競爭很大。另一方面，他又指，資訊科技、醫療科技、創科等專業行業的影響較少，相信該類企業有繼續招聘。

另外，周綺萍亦稱，疫情之下，學校停課加上不少企業要求家居工作，從而衍生出線上學習、家居工作系統、線上購物、金融科技（FinTech）的發展，故相信具有資訊科技背景的學生，今年會較有就業優勢。她亦指指，相信今年企業的培訓生項目亦大減，企業對MT的培訓一般為半年至兩年，主要為企業中長期發展所設，惟現時全球疫情不明朗，企業未能預見未來發展，故會減少中長期的員工部署。

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畢馬威報告：創科行業增聘人手意願強烈

而畢馬威訪問了569位企業高級管理人員的意見，並發表就業趨勢調查報告《2020年香港高管人員薪酬展望》。報告顯示，52%的創新及科技行業高層人員預料今年會增聘人手，較去年的44%有所增加，反映服務和常規流程有數碼化的趨勢，而調查亦發現，該行業有92%受訪者在去年有獲派發花紅，顯示行業的盈利能力正在上升。

而金融服務業方面，23%受訪者計劃增聘人手，較去年的33%下降10個百分點。而消費品市場行業及地產業的憂慮情緒則較明顯，分別有41%及27%受訪者預料今年會削減人手，而去年則為18%及8%。

畢馬威表示，由於調查在新年前進行，主要反映貿易戰和修例風波的影響，料未必完全反映到疫情的影響。