禁蒙面法｜梁國雄稱考慮上訴　黃浩銘等多人到場遭女警「提醒」

上訴庭就特首引用《緊急法》定立《禁蒙面法》司法覆核案中，裁定政府上訴部份得直，包括特首在去年情況下引用《緊急法》並無違憲，而《禁》的條例中，對非法集會上的示威者仍然有效。案件答辯人之一的前立法會議員「長毛」梁國雄稱，對裁決表示失望，並認為上訴庭未有考慮《緊急法》已屬過時，亦太空泛，令特首權力過大，明言會考慮上訴。 社民連副主席黃浩銘亦有到庭支持，惟期間有女警員指聚集人數多於4人，曾作出「提醒」，黃與警員理論後，女警最終未有發出告票。

女警提醒黃浩銘不要多於4人聚集，但最終未有發出告票。(張浩維攝)

指《緊》屬殖民地時代條例已過時

「長毛」梁國雄有到高等法院領取判詞，他在庭外表示，會考慮上訴，又稱《緊急法》是在1922年時訂立，是殖民地時代的條例，當時仍未有《基本法》。他指，早前檢控「佔中九子」、或拘捕中西區區議會主席鄭麗琼，都是使用殖民地時代的惡法，認為法庭應不時考慮相關法例，與《基本法》下港人享有的權利和自由是否相符。

他又指，上訴庭似乎未有考慮《緊急法》屬過時，亦太空泛，令特首權力過大。梁對此感到失望。

指上訴庭未處理危害公安的議題

他們質疑政府在「危害公安」的情況下引用緊急法，屬過於空泛。惟梁指，上訴庭未有處理該議題，是很大的漏洞。他解釋，此權力無所不包，卻未有相關規範、程序。

惟他不認為短時間內，因上訴庭的裁決而引發新一波的衝突，而現時鼓勵戴面罩，但在港人往後的鬥爭上，相關條例會發揮惡法的效力。

黃浩銘到場遭警員「提醒」

社民連的副主席黃浩銘亦有到庭，但他與「長毛」梁國雄等人在高等法院領取判詞前，發生一段小插曲。梁等人原本只有4人在高院門外叫口號，但之後有人加入。一名女警即向黃浩銘表示有機會違反限聚令，不應多於4人聚集，黃反問女警是否會發出告票，女警則指是「提醒」。各人之後散開，警員未有發生告票。