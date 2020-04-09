禁蒙面法｜上訴庭裁政府大部份得直　法例適用於非法集會的蒙面者

去年反修例運動引發多次激烈衝突，特首林鄭月娥於去年10月突引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，禁止市民遮蓋面容，惟隨即引來極大迴響，其中有「長毛」之稱的梁國雄，及24名泛民議員就這兩法的使用與執行提出司法覆核，高院法官認為特首以「危害公安」的情況使用《緊急法》屬違憲，亦同時認為《禁蒙面法》有多項侵犯人權的條款，惟政府不服決定，早前提出上訴，上訴庭今裁定政府部分上訴得直，其中政府引用《緊急法》上訴得直，認為特首做法並無違憲，而引《緊急法》定立的《禁蒙面法》中，則認為在合法集結中禁蒙面法屬違憲，但限制非法集會，或未經准許集結的人士蒙面，不屬違憲，換言之，上訴庭認為新例適用於非法集會上蒙面的人士身上。

警察要求市民脫口罩屬違憲

上訴庭裁定特首有權以「危害公安」為由引用《緊急法》定立規例不違憲，不過透過《緊急法》定立的《禁蒙面法》則部分違憲，合法集結中限制蒙面以及警方要求市民脫下面罩屬違憲，而在非法集結及未經准許集結禁蒙面則不違憲。另外，上訴庭亦裁定警方不可要求市民脫下面罩，因為蒙面法第5條條文賦予警察權力可截查市民時要對方除下面罩，這部份屬違憲。

公民黨立法會議員郭榮鏗、陳淑莊等24名泛民議員認為《緊急法》涉嫌違憲，《禁蒙面法》亦違反人權保障。（資料圖片／余俊亮攝）

上訴人為律政司，答辯方為24名泛民主派議員及梁國雄。

《緊急法》引用情況含糊主觀

高院法官在早前的判詞中指出，《緊急法》將立法權賦予特首，讓特首定立主要法例，並非單單是附屬法例，《緊急法》的範圍過於寬闊，可作引用的情況既含糊又主觀，但所訂立的規例卻有很大權力，而立法會對規例施予的限制亦有限，裁定法例不符合《基本法》，而《禁蒙面法》對和平集會的限制超乎所需，有違私隱權、言論自由、以及參與和平集會的權利。不過，政府不服高院裁決並提出上訴。

指香港仍處於危害公安狀態

律政司代表在上訴時指，香港仍處於「危害公安」的狀態，市民仍活在一個有蒙面人士到處破壞的威脅，望法庭在考慮《禁蒙面法》所施予的限制是否符合比例時，亦應把香港現身處的情況納入考慮。

法例訂立後仍會交立法會審議

他們又重申，《緊急法》在回歸後的延續性，其所訂立的規例會透過「先訂立，後審議」方式讓立法會進行審視。又指，市民若為避免感染武漢肺炎而戴上口罩，可受到《禁蒙面法》中的免責辯護保障，因為這與防止吸入催淚煙的面罩不同，又強調《禁蒙面法》只對市民施予最低限度的限制。

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辯方憂慮可定法例範圍太廣

泛民的律師卻反駁稱，《緊急法》令特首可在「緊急情況」或「危害公安」的情況下，便可在他認為合乎公眾利益的情況下定立規例，可作引用的情況主觀、存在不確定性，而可訂立的規例範圍亦太廣。若一個政府要實行法治，而非人治，便必須減低涉及主觀因素的情況。再者，自1991年《香港人權法案條例》生效後，《緊急法》應已被自動廢除。

新法規限所有示威者受質疑

律師強調遊行集會中的參加者蒙面各有不同合法目的，例如有公務員、甚至警員或也對警方濫權感不滿而遊行，他們在遊行中蒙面或只不想被認出，受到紀律處分，而且蒙面亦是其中一種表達意見的方式。律師又指，有七成的遊行集會都是在和平有序的情況下進行，質疑為何《禁蒙面法》要限制所有類型的遊行。再者，警方現時不論地點無差別地使用催淚彈，當中包括學校、老人院等，市民若要離開時，也要使用面罩保護自己。

律政司代表回應時則重提「歪風論」，指黃之鋒衝擊公民廣場案中的暴力情況被形容為「歪風」，但現時香港的情況已算上是「颱風」，重申禁蒙面是有其必要性。

案件編號：CACV541、542、583/2019