黃埔四小巴線停運遣散　捷輝2015年曾申請上市　當時毛利2600萬元

新型冠狀病毒疫情持續，綠色專線小巴營運商捷輝昨日（9日）宣布，自觀塘線延線通車致客量下跌。加上近日疫情爆發，業務連月錄得超過200萬元虧損，今日起（10日）將結束營運旗下四條來往黃埔花園至又一城以及尖沙咀漢口道的綠色專線小巴路線。 《香港01》翻查資料，發現捷輝於2015年度曾以「捷輝公共運輸控股有限公司」的名義申請創業版上市，當中的申請文件一度披露2014年及2015年度，經營四條綠色小巴線的毛利分別為2,473萬元及2,663萬元；且一度提及預料觀塘線延線通車後，對業務運作不會受到重大影響。 《香港01》就捷輝結束經營一事向執行董事謝健良查詢，僅獲回覆確認結業，惟未有詳細解釋倉卒結業因由。

新冠肺炎｜黃埔四條專線小巴突停運 車長遭遣散憂要申請破欠基金

新冠肺炎｜四條黃埔小巴線明日停運 捷輝小巴遣散所有車長及員工

+ 9 + 8 + 7

老闆謝健良接父親生意 任13公司董事

追溯公司歷史背景，捷輝於1977年由謝健良父親謝水安與一名獨立第三方業務夥伴共同成立捷輝汽車。1980年，該名獨立第三方業務夥伴，向謝水安的配偶王瑞英出售捷輝全部股份。至2012年，謝水安連同當時所有股東，將捷輝汽車部股份予謝健良及謝健威。

根據公司註冊處資料，「捷輝汽車有限公司」和「捷運管理有限公司」的董事均為謝健良，亦均由英屬處女島（BVI）註冊的「CHIT FAI MOTORS GROUP LIMITED」全資擁有。兩間公司亦互相擔任公司董事，共用facebook專頁，昨日公布要遣散員工，停運四條黃埔小巴線。

謝健良現時擔任13間本港公司的董事，包括「方正運輸」、「宏捷資產管理」、「駿聲有限公司」、「啟譽顧問」等等。

2015年申請創業板上市

根據捷輝於2015年度以「捷輝公共運輸控服有限公司」名義申請創業版上市的文件，當中提及其公司提供綠巴服務方面擁有逾28年經驗，據安永報告提及以綠色路線數目計算，捷輝屬九龍領先綠色營運商之一。

而捷輝持有兩項客運營業證，主要營運兩條綠巴路線包括2及6號綠巴路線，以及三條輔助服務路線，涉2A、6A及6X號路線。當年文件提及，捷輝集團車隊由55輛綠巴組成，截至2015年6月30日兩個年度，其轄下的綠巴分別運載1150萬名及1100萬名乘客。

捷輝汽車執行董事謝健良（右）昨日向員工發信稱，今年新型冠狀病毒肺炎疫情影響，導致乘客量大幅下跌，即使艱辛經營仍連月錄得超過200萬元虧損，遂決定結束經營旗下四條綠色小巴專線。（資料圖片／陳晶琦攝）

上市文件：黃埔四線每年毛利約2500萬元

上市文件披露，捷輝集團於2014截至6月30日止財政年度，其2號綠色路線（包括2A號輔助服務路線）毛利達896萬元；而6號綠巴路線（包括 6A及6X號線輔助服務路線）毛利則達1,576萬元，兩條綠巴路線在當時年度合共毛利2,473萬元。

而2015年財政年度截至6月30日止年度，2號綠巴路線（包括2A號輔助服務路線）毛利率按年增加1.9個百分點，毛利達976萬元；6號綠巴路線（包括 6A及6X號線輔助服務路線）毛利率亦增2個百分點，毛利達1,686萬元，兩條綠巴路線在當年度合共毛利2,663萬元。

2014年度及2015年度的純利分別為896.3萬元及152.3萬元，減少的原因是小巴牌照減值。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

預計港鐵黃埔站通車不會有重大影響

文件又提及，預計2016觀塘線延線通車，得悉公司部分綠巴路線鄰近部分觀塘線延線，惟強調新鐵路線投入運作後，基於捷輝集團的綠巴服務提供點對點獨有便利、港鐵入口步行至列車大台及轉車站所需時間，與其綠巴服務由尖沙咀前往黃埔總車程時間相約，故預期將不會對公司的業務有重大影響，且提及將透過維持綠巴服務質素，升級現有公共小巴等方面，從而提升其獨有優勢。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

連月蝕200萬元 遣散所有員工

然而，謝健良昨日向員工發信指，自港鐵觀塘線延線通車以來，導致乘客量拾級而下，雖然經歷路線重組及車務資源調配後，情況稍有好轉，惟今年爆發新冠肺炎疫情後，日均乘客量大幅下跌，即使透過削減班次、車輛數目仍未見改善，連月來錄得超過200萬元虧損。故宣布結束營運九龍專線小巴第2、2A；6及6X號線，並遣散「捷輝汽車有限公司」所有車長及站務員工。同時又承認，以目前公司財政狀況，未能償還員工的年假薪金及遣散費用，遂已尋求勞工處協助，為員工辦理申領破產欠薪保障基金事宜。

運輸署表示，收到捷輝的書面通知，由周五（10日）起終止營辦第2、2A、6、6X號九龍專線小巴服務。經商討後，捷輝承諾會維持九龍專線小巴第2號（黃埔花園 - 又一城）和6號（黃埔花園 - 尖沙咀漢口道）的服務至4月11日（星期六），上午8時至晚上8時，每20分鐘一班。